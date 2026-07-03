ABD'den gelen veriler Fed beklentilerini değiştirdi: Kripto para piyasası hareketlendi

ABD'de haziran ayı istihdam verilerinin beklenenden çok düşük gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine erken başlayabileceği umudunu doğurdu. Bu gelişmeyle hareketlenen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1'den fazla arttı.

Bitcoin hızla 61 bin doların üzerine çıkarken, 62 bin dolara doğru yaşanan bu ani yükseliş sırasında vadeli piyasada ters pozisyonda kalan yatırımcıların 606 milyon dolarlık işlemi sistem tarafından otomatik olarak kapatıldı.

Haziran ayı, büyük kurumsal Bitcoin fonlarından (ETF) en çok para çıkışının yapıldığı dönem oldu. Uzmanlar bu çıkışın Bitcoin'in kötüye gitmesiyle değil, küresel ekonomideki dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtiyor.

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