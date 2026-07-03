ABD'den gelen veriler Fed beklentilerini değiştirdi: Kripto para piyasası hareketlendi
ABD'de beklentilerin altında kalan haziran ayı istihdamı, Fed'in faiz indirimi umutlarını canlandırarak kripto piyasasını uçurdu. 24 saatte yüzde 1 büyüyen piyasada Bitcoin 61 bin doları aşarken, kaldıraçlı işlemlerde 606 milyon dolar tasfiye oldu.
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ABD'de haziran ayı istihdam verilerinin beklenenden çok düşük gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine erken başlayabileceği umudunu doğurdu. Bu gelişmeyle hareketlenen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1'den fazla arttı.
Bitcoin hızla 61 bin doların üzerine çıkarken, 62 bin dolara doğru yaşanan bu ani yükseliş sırasında vadeli piyasada ters pozisyonda kalan yatırımcıların 606 milyon dolarlık işlemi sistem tarafından otomatik olarak kapatıldı.
Haziran ayı, büyük kurumsal Bitcoin fonlarından (ETF) en çok para çıkışının yapıldığı dönem oldu. Uzmanlar bu çıkışın Bitcoin'in kötüye gitmesiyle değil, küresel ekonomideki dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtiyor.
3 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|61.828$
|%0.44
|61.249$
|61.847$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.719$
|%0.83
|1.692$
|1.722$
|-
3 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|1,69 $
|+%27,66
|Worldcoin (WLD)
|0,4169 $
|+%12,94
|Uniswap (UNI)
|3,19 $
|+%12,78
3 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Jito (JTO)
|0,7415 $
|-%8,60
|Morpho (MORPHO)
|2,00 $
|-%8,46
|Hedera (HBAR)
|0,07144 $
|-%1,83
3 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
3 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
3 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,80₺
|46,81₺
|%0.19
|10:47
|Euro (EUR)
|53,63₺
|53,64₺
|%0.39
|10:47
|Sterlin (GBP)
|62,60₺
|62,61₺
|%0.25
|10:47
3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.77
|Motorin
|64.61
|LPG
|31.19
3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi