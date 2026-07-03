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Halk TV Ekonomi ABD'den gelen veriler Fed beklentilerini değiştirdi: Kripto para piyasası hareketlendi

ABD'den gelen veriler Fed beklentilerini değiştirdi: Kripto para piyasası hareketlendi

ABD'de beklentilerin altında kalan haziran ayı istihdamı, Fed'in faiz indirimi umutlarını canlandırarak kripto piyasasını uçurdu. 24 saatte yüzde 1 büyüyen piyasada Bitcoin 61 bin doları aşarken, kaldıraçlı işlemlerde 606 milyon dolar tasfiye oldu.

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ABD'den gelen veriler Fed beklentilerini değiştirdi: Kripto para piyasası hareketlendi

ABD'de haziran ayı istihdam verilerinin beklenenden çok düşük gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine erken başlayabileceği umudunu doğurdu. Bu gelişmeyle hareketlenen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1'den fazla arttı.

Bitcoin hızla 61 bin doların üzerine çıkarken, 62 bin dolara doğru yaşanan bu ani yükseliş sırasında vadeli piyasada ters pozisyonda kalan yatırımcıların 606 milyon dolarlık işlemi sistem tarafından otomatik olarak kapatıldı.

Haziran ayı, büyük kurumsal Bitcoin fonlarından (ETF) en çok para çıkışının yapıldığı dönem oldu. Uzmanlar bu çıkışın Bitcoin'in kötüye gitmesiyle değil, küresel ekonomideki dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtiyor.

3 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 61.828$ %0.44 61.249$ 61.847$ -
Ethereum (ETH) 1.719$ %0.83 1.692$ 1.722$ -

3 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,69 $ +%27,66
Worldcoin (WLD) 0,4169 $ +%12,94
Uniswap (UNI) 3,19 $ +%12,78

3 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Jito (JTO) 0,7415 $ -%8,60
Morpho (MORPHO) 2,00 $ -%8,46
Hedera (HBAR) 0,07144 $ -%1,83

3 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.204,88₺
Satış 6.216,91₺
Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçtiEnflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

3 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,54₺
Satış 94,55₺
Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürüklediAltın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi

3 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,80₺ 46,81₺ %0.19 10:47
Euro (EUR) 53,63₺ 53,64₺ %0.39 10:47
Sterlin (GBP) 62,60₺ 62,61₺ %0.25 10:47
Dünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldıDünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldı

3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.19
Pompa fiyatları bir kez daha değiştiPompa fiyatları bir kez daha değişti

3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.461
Değişim %0,04
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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