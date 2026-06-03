Halk TV Ekonomi İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi

İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi Akaryakıtta bir günlük indirim sevinci yerini zam yağmuruna bıraktı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim brent petrolü 100 dolara fırlatırken benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 4 kuruş zam geldi.