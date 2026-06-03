İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi
Akaryakıtta bir günlük indirim sevinci yerini zam yağmuruna bıraktı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim brent petrolü 100 dolara fırlatırken benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 4 kuruş zam geldi.
Bir günlük indirim sonrası akaryakıt fiyatları tekrar zamlandı. Benzin fiyatlarında 53 kuruş, motorin fiyatlarında ise 1 TL 4 kuruş oranında artış yaşandı.
Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerginlik ise petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Haftaya 96 dolar seviyesinden başlayan brent petrol, 100 dolar seviyesine ulaştı.
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,45 TL
|Motorin
|66,31 TL
|LPG
|31,99 TL
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,31 TL
|Motorin
|66,17 TL
|LPG
|31,39 TL
3 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,42 TL
|Motorin
|67,44 TL
|LPG
|31,97 TL
3 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,70 TL
|Motorin
|67,71 TL
|LPG
|31,79 TL
3 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,45 TL
İstanbul Anadolu: 63,31 TL
Ankara: 64,42 TL
İzmir: 64,70 TL
3 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,31 TL
İstanbul Anadolu: 66,17 TL
Ankara: 67,44 TL
İzmir: 67,71 TL
3 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.624,86 TL
Gram altın satış: 6.625,65 TL
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,91 TL
Gram gümüş satış: 111,00 TL
3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9358 TL
Dolar satış: 45,9594 TL
Euro alış: 53,4309 TL
Euro satış: 53,4884 TL
Sterlin alış: 61,8641 TL
Sterlin satış: 61,9233 TL
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