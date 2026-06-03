Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi

İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi

Akaryakıtta bir günlük indirim sevinci yerini zam yağmuruna bıraktı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim brent petrolü 100 dolara fırlatırken benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 4 kuruş zam geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi

Bir günlük indirim sonrası akaryakıt fiyatları tekrar zamlandı. Benzin fiyatlarında 53 kuruş, motorin fiyatlarında ise 1 TL 4 kuruş oranında artış yaşandı.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerginlik ise petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Haftaya 96 dolar seviyesinden başlayan brent petrol, 100 dolar seviyesine ulaştı.

Brent Petrol
Değer 96,42$
Değişim %1,23

3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,45 TL
Motorin 66,31 TL
LPG 31,99 TL

3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,31 TL
Motorin 66,17 TL
LPG 31,39 TL

3 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,42 TL
Motorin 67,44 TL
LPG 31,97 TL

3 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,70 TL
Motorin 67,71 TL
LPG 31,79 TL

3 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,45 TL

İstanbul Anadolu: 63,31 TL

Ankara: 64,42 TL

İzmir: 64,70 TL

3 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,31 TL

İstanbul Anadolu: 66,17 TL

Ankara: 67,44 TL

İzmir: 67,71 TL

3 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.624,86 TL

Gram altın satış: 6.625,65 TL

Müzakereler çıkmazda, altın sallantıdaMüzakereler çıkmazda, altın sallantıda
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,91 TL

Gram gümüş satış: 111,00 TL

Ons gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybettiOns gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybetti
3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9358 TL

Dolar satış: 45,9594 TL

Euro alış: 53,4309 TL

Euro satış: 53,4884 TL

Sterlin alış: 61,8641 TL

Sterlin satış: 61,9233 TL

Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldiDövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi
3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

3 Haziran 2026 BIST 100 verileri

3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

3 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Petrol Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro