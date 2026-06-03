Kripto piyasası büyük çöktü: Enkaza döndü
Kripto para piyasası sert düştü; Bitcoin ve Ethereum son 5 ayın en düşük seviyelerini test etti. Son 24 saatte Bitcoin 65 bin 404 dolara kadar gerilerken, kan kaybeden Ethereum ise 1.871 dolardan işlem görmeye başladı.
Korkuya gömülen kripto piyasası çakıldıkça çakıldı, son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum son 5 ayın dibini gördü.
Mayıs sonunda 73 bin dolar civarında tutunan Bitcoin bu hafta başında düşüşe geçmişti. Durdurulamayan düşüş Bitcoin'i 70 bin doların da altına taşıdı. Son 24 saatte 65 bin 404.26 dolara kadar düşen coin 67 bin 249.39 dolardan işlem görüyor.
Yine mayıs sonunda 2 bin dolar civarında tutunmaya çalışan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5,36 değer kaybı ile bin 871.91 dolara geriledi.
3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PARALAR
- Toplam piyasa değeri: 2,32 trilyon $
- 24s toplam hacim: 138.47 milyar $
- Saat: 09:25
3 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$67,249.39
|%-4.19
|$65,404.26
|$70,157.64
|59.19 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1,871.91
|%-5.36
|$1,815.82
|$1,986.72
|28.38 milyar $
3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Lighter (LIT)
|1,63 $
|+%19,30
|Ondo (ONDO)
|0,4127 $
|+%17,39
|DeXe (DEXE)
|20,97 $
|+%16,97
|Ethena (ENA)
|0,09763 $
|+%13,84
|Zcash (ZEC)
|618,02 $
|+%11,78
3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Humanity (H)
|0,6272 $
|-%20,91
|Bitcoin Cash (BCH)
|253,97 $
|-%11,24
|Sei (SEI)
|0,06372 $
|-%7,56
|Bittensor (TAO)
|234,19 $
|-%7,36
|Aptos (APT)
|0,8438 $
|-%6,85
3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.624,86 TL
Gram altın satış: 6.625,65 TL
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,91 TL
Gram gümüş satış: 111,00 TL
3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9358 TL
Dolar satış: 45,9594 TL
Euro alış: 53,4309 TL
Euro satış: 53,4884 TL
Sterlin alış: 61,8641 TL
Sterlin satış: 61,9233 TL
3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
3 Haziran 2026 BIST 100 verileri