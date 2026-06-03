Bu sabah gümüş fiyatları da altın fiyatları bir aşağı, bir yukarı hareket ediyor. Mayıs ortasında beri düşüş trendinde olan gümüş eşik seviyeleri aşmakta zorlanıyor, eşikler aşılsa bile kalıcı olmuyor.

Gram gümüş 109-111 TL arasında dalgalanırken ons gümüş de 74-75 dolar bandında dalgalanmaya devam ediyor. 13 Mayıs'ta 89 doları gördükten sonra düşüşe geçen ons gümüş 75 dolar eşiğini aşmakta zorlanıyor. Son üç haftanın değer kaybı yaklaşık yüzde 15,7 seviyesine ulaşmış durumda.

3 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 110,91 TL 111,00 TL %-0,40 07:05 Ons gümüş 75,20 $ 75,27 $ %-1,05 07:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 2 Haziran 2026 3 Haziran 2026 Fark Gram gümüş (satış) 112,04 TL 111,00 TL -1,04 TL Ons gümüş (satış) 75,85 $ 75,27 $ -0,58 $

3 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,91 TL

Gram gümüş satış: 111,00 TL

3 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 75,20 $

Ons gümüş satış: 75,27 $

3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.624,86 TL

Gram altın satış: 6.625,65 TL

3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9364 TL

Dolar satış: 45,9606 TL

Euro alış: 53,4463 TL

Euro satış: 53,4983 TL

Sterlin alış: 61,6472 TL

Sterlin satış: 61,9563 TL

3 Haziran 2026 Döviz Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

3 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

3 Haziran 2026 BIST 100 verileri

3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

3 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum