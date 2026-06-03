Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi
Tüm müdahalelere rağmen dolar kuru sene başından bu yana yüzde 6,97 artarak 45,95 TL'ye ulaştı. Bu yılın en çok yükselen dövizi ise yüzde 7,05 ile sterlin oldu; 62 TL sınırına dayanan sterlin sene başında 57,84 TL'den işlem görüyordu.
ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin belirsizliği dolar kurunu güçlendirmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından bastırılan dolar kuru milim milim tırmanmaya devam ediyor.
Sene başında 43 dolar dolan dolar kuru tüm müdehalelere rağmen 6 aydır yüzde 6,97 oranında yükselerek 45,9594 dolar seviyesine ulaştı.
Güçlenen dolar karşısında düşen euro, 53,4884 TL'den işlem görüyor, sene başında 50,44 TL'den işlem gören euro yüzde 5,84 oranında arttı.
Bu senenin en çok yükselen döviz kuru ise sterlin oldu. Sene başında 57, 84 dolardan işlem gören sterlin yüzde 7,05 yükselişle bugün 62 TL sınırına dayandı, 61,9233 TL'den işlem görüyor.
3 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,9358
|45,9594
|%0,02
|07:42
|Euro (EUR)
|53,4309
|53,4884
|%-0,04
|07:42
|Sterlin (GBP)
|61,8641
|61,9233
|%-0,05
|07:42
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|2 Haziran 2026
|3 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD)
|45,9247 TL
|45,9594
|+0,0347 TL
|Euro (EUR)
|53,5063 TL
|53,4884
|-0,0179 TL
|Sterlin (GBP)
|61,9244 TL
|61,9233
|-0,0011 TL
3 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 45,9358 TL
Dolar (USD) satış: 45,9594 TL
3 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,4309 TL
Euro (EUR) satış: 53,4884 TL
3 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,8641 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,9233 TL
3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.624,86 TL
Gram altın satış: 6.625,65 TL
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,91 TL
Gram gümüş satış: 111,00 TL
3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
3 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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