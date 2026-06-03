Halk TV Ekonomi Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi

Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi Tüm müdahalelere rağmen dolar kuru sene başından bu yana yüzde 6,97 artarak 45,95 TL'ye ulaştı. Bu yılın en çok yükselen dövizi ise yüzde 7,05 ile sterlin oldu; 62 TL sınırına dayanan sterlin sene başında 57,84 TL'den işlem görüyordu.