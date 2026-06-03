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Halk TV Ekonomi Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi

Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi

Tüm müdahalelere rağmen dolar kuru sene başından bu yana yüzde 6,97 artarak 45,95 TL'ye ulaştı. Bu yılın en çok yükselen dövizi ise yüzde 7,05 ile sterlin oldu; 62 TL sınırına dayanan sterlin sene başında 57,84 TL'den işlem görüyordu.

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Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi

ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin belirsizliği dolar kurunu güçlendirmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından bastırılan dolar kuru milim milim tırmanmaya devam ediyor.

Sene başında 43 dolar dolan dolar kuru tüm müdehalelere rağmen 6 aydır yüzde 6,97 oranında yükselerek 45,9594 dolar seviyesine ulaştı.

Güçlenen dolar karşısında düşen euro, 53,4884 TL'den işlem görüyor, sene başında 50,44 TL'den işlem gören euro yüzde 5,84 oranında arttı.

Bu senenin en çok yükselen döviz kuru ise sterlin oldu. Sene başında 57, 84 dolardan işlem gören sterlin yüzde 7,05 yükselişle bugün 62 TL sınırına dayandı, 61,9233 TL'den işlem görüyor.

3 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar
Alış 45,95₺
Satış 45,96₺
Euro
Alış 53,41₺
Satış 53,42₺
Sterlin
Alış 61,80₺
Satış 61,81₺

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,9358 45,9594 %0,02 07:42
Euro (EUR) 53,4309 53,4884 %-0,04 07:42
Sterlin (GBP) 61,8641 61,9233 %-0,05 07:42

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 2 Haziran 2026 3 Haziran 2026 Fark
Dolar (USD) 45,9247 TL 45,9594 +0,0347 TL
Euro (EUR) 53,5063 TL 53,4884 -0,0179 TL
Sterlin (GBP) 61,9244 TL 61,9233 -0,0011 TL

3 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,9358 TL

Dolar (USD) satış: 45,9594 TL

3 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,4309 TL

Euro (EUR) satış: 53,4884 TL

3 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,8641 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,9233 TL

3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.624,86 TL

Gram altın satış: 6.625,65 TL

Müzakereler çıkmazda, altın sallantıdaMüzakereler çıkmazda, altın sallantıda
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,91 TL

Gram gümüş satış: 111,00 TL

Ons gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybettiOns gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybetti
3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

3 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

3 Haziran 2026 BIST 100 verileri

3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

3 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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