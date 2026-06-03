Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı

Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı Borsa İstanbul, 20 Mayıs'tan bu yana ilk kez dün 14 bin puan barajını aşarak kapanış yaptı. BIST 100 endeksi, yeni güne ise sınırlı bir kar satışı ve yüzde 0,064'lük hafif bir düşüşle başlayarak 14 bin 191 puana çekildi.