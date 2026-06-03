Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı
Borsa İstanbul, 20 Mayıs'tan bu yana ilk kez dün 14 bin puan barajını aşarak kapanış yaptı. BIST 100 endeksi, yeni güne ise sınırlı bir kar satışı ve yüzde 0,064'lük hafif bir düşüşle başlayarak 14 bin 191 puana çekildi.
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Borsa İstanbul 20 Mayıs'tna beri ilk kez 14 bin puanın üzerini gördü. Bist 100 endeksi dünkü kapanışını yüzde 3,62 oranında artarak 14 bin 200,20 puandan yapmıştı, bugüne ise düşüşle başladı.
Bist 100 endeksi 3 Haziran sabahına yüzde 0.064 düşüşle 9,05 puan kaybederek 14 bin 191,15 puandan başladı.
3 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 200 ENDEKSİ
3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|14.191,15
|Değişim
|%-0,064 (-9,05)
|Önceki kapanış
|14.200,20
|İşlem hacmi
|92.928.792 TL
|Saat
|09:55
3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BLCYT
|44,16
|+9,96
|ISKPL
|15,36
|+9,95
|BIGEN
|54,00
|+9,71
|GMTAS
|53,55
|+9,15
|KARTN
|130,30
|+4,83
3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BRMEN
|10,17
|-10,00
|ANELE
|91,90
|-5,26
|SAMAT
|6,74
|-4,80
|SKYLP
|332,75
|-2,99
|ATSYH
|69,80
|-2,79
3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASTOR
|367,00
|151.904.603,00
|HALKB
|49,18
|91.537.061,88
|SASA
|2,73
|88.469.826,90
|EUPWR
|84,25
|74.688.383,25
|ASELS
|409,50
|72.234.162,00
3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.624,86 TL
Gram altın satış: 6.625,65 TL
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,91 TL
Gram gümüş satış: 111,00 TL
3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9358 TL
Dolar satış: 45,9594 TL
Euro alış: 53,4309 TL
Euro satış: 53,4884 TL
Sterlin alış: 61,8641 TL
Sterlin satış: 61,9233 TL
3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi