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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı

Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı

Borsa İstanbul, 20 Mayıs'tan bu yana ilk kez dün 14 bin puan barajını aşarak kapanış yaptı. BIST 100 endeksi, yeni güne ise sınırlı bir kar satışı ve yüzde 0,064'lük hafif bir düşüşle başlayarak 14 bin 191 puana çekildi.

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Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı ama yeni güne fren yaparak başladı

Borsa İstanbul 20 Mayıs'tna beri ilk kez 14 bin puanın üzerini gördü. Bist 100 endeksi dünkü kapanışını yüzde 3,62 oranında artarak 14 bin 200,20 puandan yapmıştı, bugüne ise düşüşle başladı.

Bist 100 endeksi 3 Haziran sabahına yüzde 0.064 düşüşle 9,05 puan kaybederek 14 bin 191,15 puandan başladı.

3 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 200 ENDEKSİ

BIST 100
Değer 14.121
Değişim %-0,56

3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılış) 14.191,15
Değişim %-0,064 (-9,05)
Önceki kapanış 14.200,20
İşlem hacmi 92.928.792 TL
Saat 09:55

3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
BLCYT 44,16 +9,96
ISKPL 15,36 +9,95
BIGEN 54,00 +9,71
GMTAS 53,55 +9,15
KARTN 130,30 +4,83

3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
BRMEN 10,17 -10,00
ANELE 91,90 -5,26
SAMAT 6,74 -4,80
SKYLP 332,75 -2,99
ATSYH 69,80 -2,79

3 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
ASTOR 367,00 151.904.603,00
HALKB 49,18 91.537.061,88
SASA 2,73 88.469.826,90
EUPWR 84,25 74.688.383,25
ASELS 409,50 72.234.162,00
3 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.624,86 TL

Gram altın satış: 6.625,65 TL

Müzakereler çıkmazda, altın sallantıdaMüzakereler çıkmazda, altın sallantıda
3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,91 TL

Gram gümüş satış: 111,00 TL

Ons gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybettiOns gümüş son üç haftada yüzde 15,7 değer kaybetti
3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9358 TL

Dolar satış: 45,9594 TL

Euro alış: 53,4309 TL

Euro satış: 53,4884 TL

Sterlin alış: 61,8641 TL

Sterlin satış: 61,9233 TL

Dövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldiDövizde fren tutmadı: Dolar sene başından beri yüzde 7 yükseldi
3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

İndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldiİndirimin ömrü bir gün sürdü: Benzin ve motorine çifte zam geldi
3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasası büyük çöktü: Enkaza döndüKripto piyasası büyük çöktü: Enkaza döndü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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