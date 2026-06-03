3 Haziran sabahı altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana altın fiyatları peş peşe yükselişler ve düşüşler gördü. ABD ve İran arasında sonuca varamayan anlaşma süreci, enlfasyon korkuları ile altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gram altın bu sabah 6 bin 625,65 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 485,85 dolar. Sabahın erken saatlerindeki dalgalanmada yükselen ons altın 4 bin 500 dolar eşiğini aşamadı. Ons altın son bir ayda yüzde 3 değer kaybetti.

3 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.624,86 TL 6.625,65 TL %-0,09 07:01 Ons altın $ $4.485,37 $4.485,85 % -0,08 07:14 Çeyrek altın TL 10.654,34 TL 10.899,69 TL %0,00 06:53 Yarım altın TL 21.242,08 TL 21.799,38 TL %0,00 06:53 Tam altın TL 43.055,00 TL 43.368,00 TL %-0,11 06:38 Cumhuriyet altını TL 44.164,00 TL 44.836,00 TL %1,36 06:53 Külçe altın ($/kg) 143.613,00 $ 143.632,00 $ %0,00 03:53

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 2 Haziran 2026 3 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.648,76 TL 6.625,65 TL -23,11 TL Ons altın (satış) 4.503,48 $ 4.640,14 $ +136,66 $

3 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.624,86 TL

Gram altın satış: 6.625,65 TL

3 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.654,34 TL

Çeyrek altın satış: 10.899,69 TL

3 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.242,08 TL

Yarım altın satış: 21.799,38 TL

3 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.055,00 TL

Tam altın satış: 43.368,00 TL

3 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 44.164,00 TL

Cumhuriyet satış: 44.836,00 TL

3 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.648,94 $

Ons altın satış: 4.640,14 $

3 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 143.613,00 $

Külçe altın satış: 143.632,00 $

3 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,91 TL

Gram gümüş satış: 111,02 TL

3 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9364 TL

Dolar satış: 45,9606 TL

Euro alış: 53,4463 TL

Euro satış: 53,4983 TL

Sterlin alış: 61,6472 TL

Sterlin satış: 61,9563 TL

3 Haziran 2026 Döviz Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

3 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

3 Haziran 2026 BIST 100 verileri

3 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

3 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum