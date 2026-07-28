'3 gün boyunca işlem yapılamayacak' denmişti: İşin aslı ortaya çıktı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında çıkan "beyanname sisteminin üç gün süresince bütünüyle kapatılacağı" şeklindeki haberlere dair bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, yürütülecek altyapı çalışması süresince sistemin bütünüyle erişime kapanmayacağı, aksaklığın yalnızca belli bir beyanname çeşidiyle sınırlı kalacağı ifade edildi.

1-3 AĞUSTOS ARASINDA SADECE TEK BEYANNAME ERİŞİME KAPALI OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, 1 Ağustos saat 00.00 ile 3 Ağustos saat 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecek teknik güncellemeler sebebiyle yalnızca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi teslimleri durdurulacak. Söz konusu zaman diliminde diğer bütün bildirim ve beyanname süreçleri herhangi bir kesinti yaşanmadan sürdürülmeye devam edecek.

MAĞDURİYET OLMAMASI İÇİN ZAMANLAMA HAFTA SONUNA DENK GETİRİLDİ

Yayımlanan metinde, aksamanın mali müşavirler ve mükellefler üzerindeki olumsuz tesirini en alt düzeye indirmek maksadıyla Bilinçli bir takvim belirlendiği kaydedildi. Temmuz dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adına son teslim tarihinin 26 Ağustos olduğu anımsatılırken, teknik çalışmanın ayın henüz ilk günlerine ve hafta sonu günlerine denk düşürüldüğü bildirildi.

Sistem üzerindeki bakım ile geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi modülünün vakit kaybedilmeksizin tekrar kullanıma sunulacağı aktarıldı.