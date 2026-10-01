3 ayda tam 26 kat arttı, Karabat'tan sert çıkış: Ziraat Bankası Tera için neden yıllardır teminat veriyor?

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kamu bankası Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım için Borsa Para Piyasası'na sağladığı teminat mektuplarına dikkat çekerek tam 26 katlık devasa bir artış yaşandığını belirtti. "Ziraat Bankası Tera için neden yıllardır teminat sağlıyor?" diye çıkış yapan Karabat detaylı veriler paylaşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karabat, 30 Haziran 2025'te 22,5 milyon TL olan teminatın sadece üç ay içinde tam 26 kat artarak 30 Eylül 2025'te 585 milyon TL'ye fırlamadığını söyledi.

"NEDEN SADECE ÜÇ AY SONRA 585 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI?"

Teminat rakamlarını "31.12.2024: 105 milyon TL", "31.03.2025: 135 milyon TL", "30.06.2025: 22,5 milyon TL" ve "30.09.2025: 585 milyon TL!" olarak sıralayan Karabat, kamu bankasının üstlendiği olağanüstü riske sert çıkış yaptı ve "22,5 milyon TL olan teminat neden sadece üç ay sonra 585 milyon TL'ye çıkarıldı?" diye sordu.

"ZİRAAT BANKASI TERA İÇİN NEDEN YILLARDIR TEMİNAT SAĞLIYOR?"

Sosyal medya hesabı üzerinden detaylı veriler paylaşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kamu imkanlarının kullanım biçimine tepki gösterdiği paylaşımında fon skandalı hala gündemini korurken şu ifadeleri kullandı:

"ZİRAAT BANKASI’NDAN TERA’YA YÜZMİLYONLARCA LİRALIK TEMİNAT!

1) Kamu bankası Ziraat, Tera Yatırım için 2024'ten beri Borsa Para Piyasası'na teminat mektubu veriyor.

31.12.2024: 105 milyon TL

31.03.2025: 135 milyon TL

30.06.2025: 22,5 milyon TL

30.09.2025: 585 milyon TL!

2) Peki, Ziraat Bankası Tera için neden yıllardır teminat sağlıyor?

Daha önemlisi, Haziran 2025 sonunda 22,5 milyon TL olan teminat neden sadece üç ay sonra 585 milyon TL'ye çıkarıldı?

Artış 562,5 milyon TL. Tam 26 kat!

Bu sıradan bir artış değil! Kamu bankasının Tera için üstlendiği gayrinakdi riskte olağanüstü bir sıçrama var."