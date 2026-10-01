3 ay boyunca her ay zamlanacak: Benzine kademeli ÖTV artışı

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarlarını kademeli olarak artırıyor.

95 OKTAN BENZİNDE ÖTV KADEMELİ ARTACAK

95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim 2026'ya kadar 7,9000 lira olarak uygulanacak. Vergi tutarı 1-30 Kasım arasında 11,3600 liraya, 1 Aralık 2026 ve sonrasında ise 14,8277 liraya yükselecek. Böylece 95 oktan benzinde ÖTV üç aşamalı olarak artmış olacak.

98 OKTAN BENZİNDE ÖTV TUTARLARI BELİRLENDİ

98 oktan kurşunsuz benzinde ise litre başına ÖTV 31 Ekim'e kadar 8,9000 lira olarak uygulanacak. Vergi tutarı 1-30 Kasım arasında 12,3600 liraya, 1 Aralık ve sonrasında 15,5437 liraya çıkacak. Karar, 98 oktan benzinde de kademeli artış öngörüyor.

KARAR YAYIMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyor.