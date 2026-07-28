Masadaki diplomasi trafiği petrolü eritti: Sürücüler indirim bekliyor

ABD ile İran hattında karşılıklı diyalog ve çözüm ihtimaline dair açıklamaların gelmesi, küresel enerji akışındaki kesinti endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarındaki düşüşü derinleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı varil başına 1 doların üzerinde değer kaybederek 84 dolar seviyesine kadar geriledi. Müzakerelerin başarısız olması durumunda saldırıların yeniden başlayabileceğine dair karşılıklı uyarılar jeopolitik risklerin sürdüğünü gösterse de, bölgedeki gerilimin geçici olarak durulması ve Asya tarafındaki talep zayıflığı fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ayrıca Ukrayna’nın dron saldırısı sonrası bir haftadır kapalı olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu Karadeniz terminalinde yüklemelerin yeniden başlaması da küresel arz tarafını rahatlatan bir diğer gelişme oldu.

Küresel petroldeki bu sert gerilemenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte sürücülerin beklediği indirim haberi geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 1 TL 31 kuruşluk indirim yapıldı ve yeni fiyatlar tabelalara yansıdı.

Yaşanan son indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 77,20 TL seviyelerine çekilirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Piyasalar petroldeki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğini ve akaryakıt fiyatlarındaki olası yeni indirim adımlarını takip etmeyi sürdürüyor.

28 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,10 Motorin 77,21 LPG 31,19

28 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66,94 Motorin 77,06 LPG 30,59

28 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68,06 Motorin 78,32 LPG 31,29

28 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68,35 Motorin 78,60 LPG 31,19

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