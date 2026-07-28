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Halk TV Ekonomi Güney Kore'de şalter çekildi, kriptoda fırtına koptu: Bitcoin'de düşüş derinleşiyor

Güney Kore'de şalter çekildi, kriptoda fırtına koptu: Bitcoin'de düşüş derinleşiyor

Güney Kore’deki çip hissesi satışlarıyla KOSPI'nin yüzde 8 çökmesi, kripto piyasasını sarstı. Bitcoin 63 bin 200 dolara gerilerken son 24 saatte 592 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

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Güney Kore'de şalter çekildi, kriptoda fırtına koptu: Bitcoin'de düşüş derinleşiyor

Güney Kore’nin KOSPI endeksinde yapay zeka çip hisselerine gelen sert satışlar sonrası yaşanan yüzde 8’lik düşüş ve işlemlerin geçici olarak durdurulması, küresel piyasalarda dalgalanma yarattı.

Bu durum kripto tarafında da sert bir geri çekilmeyi tetikledi, toplam piyasa değeri yüzde 2,7 düşerek 2,25 trilyon dolara gerilerken Bitcoin 63 bin 200 dolar seviyelerine çekildi. Piyasadaki hızlı değer kaybı son 24 saatte 592 milyon doların üzerinde pozisyonun tasfiye edilmesine yol açarken, BitMart’ın faaliyetlerini sonlandıracağını açıklaması sektördeki güvenlik endişelerini ve konsolidasyonu yeniden gündeme taşıdı.

28 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.578$ %-2.08 63.059$ 64.953$ -
Ethereum (ETH) 1.888$ %-3.04 1.867$ 1.950$ -

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
KAITO (KAITO) 1,25 $ +%8,82
币安人生 (币安人生) 0,6422 $ +%1,69
Curve DAO Token (CRV) 0,2134 $ +%1,14

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,67 $ -%24,84
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,1412 $ -%11,72
NEAR Protocol (NEAR) 1,65 $ -%10,66

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.176,57₺
Satış 6.182,62₺
Trump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilmeTrump faiz için bastırdı, Orta Doğu füzelerle sarsıldı: Altın fiyatlarında sürpriz geri çekilme

28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,46₺
Satış 87,49₺
Dolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndüDolar güçlendi, faiz kaygısı tırmandı: Gümüşte yön aşağı döndü

28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,38₺ 47,38₺ %0.05 10:09
Euro (EUR) 53,92₺ 53,93₺ %0.15 10:10
Sterlin (GBP) 63,06₺ 63,07₺ %0.14 10:10
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28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,10
Motorin 77,21
LPG 31,19
Masadaki diplomasi trafiği petrolü eritti: Sürücüler indirim bekliyorMasadaki diplomasi trafiği petrolü eritti: Sürücüler indirim bekliyor

28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.762
Değişim %-0,09
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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