Güney Kore'de şalter çekildi, kriptoda fırtına koptu: Bitcoin'de düşüş derinleşiyor

Güney Kore’nin KOSPI endeksinde yapay zeka çip hisselerine gelen sert satışlar sonrası yaşanan yüzde 8’lik düşüş ve işlemlerin geçici olarak durdurulması, küresel piyasalarda dalgalanma yarattı.

Bu durum kripto tarafında da sert bir geri çekilmeyi tetikledi, toplam piyasa değeri yüzde 2,7 düşerek 2,25 trilyon dolara gerilerken Bitcoin 63 bin 200 dolar seviyelerine çekildi. Piyasadaki hızlı değer kaybı son 24 saatte 592 milyon doların üzerinde pozisyonun tasfiye edilmesine yol açarken, BitMart’ın faaliyetlerini sonlandıracağını açıklaması sektördeki güvenlik endişelerini ve konsolidasyonu yeniden gündeme taşıdı.

28 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim KAITO (KAITO) 1,25 $ +%8,82 币安人生 (币安人生) 0,6422 $ +%1,69 Curve DAO Token (CRV) 0,2134 $ +%1,14

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28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ