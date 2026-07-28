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Halk TV Ekonomi 6 haftanın dibini gördü: Borsa İstanbul'da sert kayıplar sürüyor

6 haftanın dibini gördü: Borsa İstanbul'da sert kayıplar sürüyor

Borsa İstanbul, temmuzun son haftasında 14 bin puanı gördükten sonra sert satışlarla 12 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Haftanın ikinci gününe yatay başlayan BIST 100 endeksinde gözler gün içi seyre çevrildi.

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6 haftanın dibini gördü: Borsa İstanbul'da sert kayıplar sürüyor

Temmuz ayının son haftasına alıcılı bir seyirle başlayarak yeniden 14 bin puanın üzerine tırmanan Borsa İstanbul, pazartesi gününün geri kalanında sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Gün boyu devam eden kayıplarla yüzde 1,21 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 169,10 puan geri çekilerek günü 13 bin 774,77 puandan tamamladı. Bu kapanışla birlikte endeks, 12 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi, salı sabahına kayda değer bir değişim göstermeyerek yatay bir başlangıç yaptı. Güne yüzde 0,085 oranında sınırlı bir yükseliş ve 11,71 puanlık artışla 13 bin 786,47 puandan adım atan endekste, zayıf açılış tepkisinin ardından gün içindeki satış baskısının devam edip etmeyeceği yakından izleniyor.

28 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.823
Günlük değişim %0.35
Gün içi düşük 13.752
Gün içi yüksek 13.851
Önceki kapanış 13.775
Saat 11:45

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
METEN 22,00 %10,00
YONGA 53,00 %8,16
GEREL 40,00 %6,10
SEKUR 11,20 %3,23
TOASO 280,00 %2,75

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ANELE 105,30 %-10,00
SARAE 100,40 %-9,96
BIGEN 127,40 %-9,96
BARMA 30,94 %-9,95
SKBNK 9,54 %-9,92

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SARAE 100,40 141.250.350,40
THYAO 319,50 93.269.718,00
SASA 2,57 82.606.379,20
TOASO 280,00 70.630.280,00
ASELS 360,50 56.857.699,50

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.176,57₺
Satış 6.182,62₺
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28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,72₺
Satış 87,73₺
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28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,38₺ 47,38₺ %0.05 11:45
Euro (EUR) 53,91₺ 53,92₺ %0.14 11:45
Sterlin (GBP) 63,06₺ 63,07₺ %0.13 11:44
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28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,10
Motorin 77,21
LPG 31,19
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28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.497$
Değişim %-2,20
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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