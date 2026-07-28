6 haftanın dibini gördü: Borsa İstanbul'da sert kayıplar sürüyor

Temmuz ayının son haftasına alıcılı bir seyirle başlayarak yeniden 14 bin puanın üzerine tırmanan Borsa İstanbul, pazartesi gününün geri kalanında sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Gün boyu devam eden kayıplarla yüzde 1,21 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 169,10 puan geri çekilerek günü 13 bin 774,77 puandan tamamladı. Bu kapanışla birlikte endeks, 12 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi, salı sabahına kayda değer bir değişim göstermeyerek yatay bir başlangıç yaptı. Güne yüzde 0,085 oranında sınırlı bir yükseliş ve 11,71 puanlık artışla 13 bin 786,47 puandan adım atan endekste, zayıf açılış tepkisinin ardından gün içindeki satış baskısının devam edip etmeyeceği yakından izleniyor.

28 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim METEN 22,00 %10,00 YONGA 53,00 %8,16 GEREL 40,00 %6,10 SEKUR 11,20 %3,23 TOASO 280,00 %2,75

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ANELE 105,30 %-10,00 SARAE 100,40 %-9,96 BIGEN 127,40 %-9,96 BARMA 30,94 %-9,95 SKBNK 9,54 %-9,92

28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SARAE 100,40 141.250.350,40 THYAO 319,50 93.269.718,00 SASA 2,57 82.606.379,20 TOASO 280,00 70.630.280,00 ASELS 360,50 56.857.699,50

28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,10 Motorin 77,21 LPG 31,19

28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI