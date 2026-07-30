25 yıldır kazandıran altına yön verecek şartı açıkladı: Kırılma noktasını anlattı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 25 yıldır kazandıran altına, bugünün günlük değişen koşullarında yön verecek şartı açıkladı. Fed'in faiz kararı sonrası altındaki baskının sürdüğünü belirten Memiş, kırılma noktasını anlattı.
25 yıldır yatırımcısına kazandırarak dikkat çeken altın, geçtiğimiz yıl kırdığı rekorların ardından bu yıl ki dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın yatırımcısı dün Fed'in faiz açıklaması ile hareketlilik beklerken piyasaların tepkisi umduğunu bulamadı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kazandıran gram altına yön verecek şartı açıkladı. Piyasalarda asıl belirleyici unsurun artık verilerde değil coğrafyada ve bir isimde olduğunu işaret ederek kırılma noktasını anlattı.
Fed'in faiz kararının ardından piyasalardaki son gelişmeleri katıldığı Haber Global yayınında değerlendiren İslam Memiş, gram altının uzun vadede yatırımcısını üzmediğini söyledi. Fed kararının piyasalarda büyük bir değişim yaratmadığını belirten Memiş, kararın beklentileri karşıladığını söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit bıraktığını hatırlatan Memiş, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarında geleceğe ilişkin net mesaj vermediğini söyledi.
Warsh'ın enflasyon hedefini koruyan klasik mesajlar verdiğini belirten Memiş, belirsizlik ortamının devam ettiğini ve Fed'in de önünü görmekte zorlandığını ifade etti.
Fed kararının ardından piyasalarda sert bir hareket oluşmadığını belirten Memiş, ons altının yaklaşık 4 bin 35 dolar, gram altının ise 6 bin 150 lira seviyelerinde bulunduğunu söyledi.
Petrol fiyatlarının ise 89 dolar civarında yüksek seyrini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, bunun yatırım araçları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.
Bir önceki değerlendirmesinde "iki faiz indirimi" beklediğini ifade ettiğini belirten Memiş, beklentisinin yıl sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde olduğunu açıkladı.
Finansal piyasalarda artık bir günün bile çok uzun bir süre haline geldiğini söyleyen Memiş, belirsizliklerin yatırımcıların kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.
Petrol fiyatlarının yüksek kalmasının tüm yatırım araçlarını etkilediğini belirten Memiş, piyasaların odağının yeniden jeopolitik risklere döndüğünü söyledi.
Haftanın devamında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Almanya enflasyon verileri, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Türkiye'de açıklanan işsizlik ve yabancı ziyaretçi verilerinin izleneceğini belirten Memiş, buna rağmen piyasaların ana gündeminin İran-ABD gerilimi olmaya devam edeceğini kaydetti.
Gram altının yıllık bazda yatırımcısını kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, geçen yıl aynı tarihte 4 bin 368 lira olan gram altının bugün Kapalıçarşı'da yaklaşık 6 bin 150 liradan işlem gördüğünü hatırlattı.
Kısa vadeli dalgalanmaların normal olduğunu belirten Memiş, uzun vadeli tabloda altının yatırımcısını kaybettirmediğini söyledi.
Son 25 yılda yaklaşık yüzde 8 bin getiri sağlayan gram altının en fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu ifade eden Memiş, ikinci sırada borsanın, ardından euro ve doların geldiğini belirtti.
Gram altının hem döviz kuru hem de ons altından etkilenen çift yönlü bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Memiş, bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsurun İran-ABD gerilimi ve buna bağlı seyredecek petrol fiyatları olacağını vurguladı.