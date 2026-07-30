25 yıldır kazandıran altına yön verecek şartı açıkladı: Kırılma noktasını anlattı

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Bir önceki değerlendirmesinde "iki faiz indirimi" beklediğini ifade ettiğini belirten Memiş, beklentisinin yıl sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde olduğunu açıkladı.

Finansal piyasalarda artık bir günün bile çok uzun bir süre haline geldiğini söyleyen Memiş, belirsizliklerin yatırımcıların kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.