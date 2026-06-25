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Halk TV Ekonomi Çarşamba darmaduman olmuştu, bugün nefes aldı: Borsada açılışta yüzler güldü

Çarşamba darmaduman olmuştu, bugün nefes aldı: Borsada açılışta yüzler güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba günkü küresel baskı nedeniyle yaşadığı sert kaybın ardından yeni güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,83 değer kazanarak 14.450,12 puana ulaştı.

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Çarşamba darmaduman olmuştu, bugün nefes aldı: Borsada açılışta yüzler güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle çarşamba gününü kayıpla tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 1,43 gerileyerek 14.331,21 puana indi, gün boyunca toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bugün ise tablo tersine döndü, endeks yüzde 0,83 oranında yükselişle güne başladı ve 118,91 puanlık kazançla 14.450,12 puandan açıldı.

25 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.544
Günlük değişim %1.48
Gün içi düşük 14.450
Gün içi yüksek 14.567
Önceki kapanış 14.331
Saat 11:28

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BIGEN 75,25 %9,93
INFO 7,35 %9,87
ISGSY 136,10 %8,27
MMCAS 69,00 %6,24
ATEKS 132,40 %5,58

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
FLAP 11,16 %-10,00
DITAS 34,78 %-9,99
KONTR 3,65 %-9,88
ERCB 52,35 %-7,35
AKFIS 60,00 %-6,25

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 374,25 150.949.995,00
THYAO 327,50 123.237.267,50
AKBNK 82,40 70.203.069,60
ISCTR 15,30 48.095.687,70
SASA 2,57 42.723.656,87

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺
Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründüAltın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,93₺
Satış 85,96₺
Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyorAltından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.04 11:28
Euro (EUR) 52,99₺ 53,00₺ %0.32 11:28
Sterlin (GBP) 61,50₺ 61,51₺ %0.43 11:28
Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesindeFaiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndüPetrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndü

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.744$
Değişim %1,44
Kripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptıKripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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