Çarşamba darmaduman olmuştu, bugün nefes aldı: Borsada açılışta yüzler güldü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle çarşamba gününü kayıpla tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 1,43 gerileyerek 14.331,21 puana indi, gün boyunca toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bugün ise tablo tersine döndü, endeks yüzde 0,83 oranında yükselişle güne başladı ve 118,91 puanlık kazançla 14.450,12 puandan açıldı.

25 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BIGEN 75,25 %9,93 INFO 7,35 %9,87 ISGSY 136,10 %8,27 MMCAS 69,00 %6,24 ATEKS 132,40 %5,58

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim FLAP 11,16 %-10,00 DITAS 34,78 %-9,99 KONTR 3,65 %-9,88 ERCB 52,35 %-7,35 AKFIS 60,00 %-6,25

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASELS 374,25 150.949.995,00 THYAO 327,50 123.237.267,50 AKBNK 82,40 70.203.069,60 ISCTR 15,30 48.095.687,70 SASA 2,57 42.723.656,87

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI