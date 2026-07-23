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Halk TV Ekonomi Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı

Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı

Orta Doğu'daki gerilim ve Fed öncesi tırmanan petrol fiyatlarıyla yön arayan gümüş piyasası, kar satışlarının etkisiyle dalgalı seyre geçti. Yurt içinde gram gümüş 90 lira seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

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Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı
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Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların yükselttiği petrol fiyatları ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısına yönelik beklentiler, altında olduğu gibi gümüş piyasasında da dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altındaki hafif geri çekilmeye paralel olarak gümüş de son günlerdeki tırmanışının ardından kar satışları ve jeopolitik risklerin gölgesinde dengelenmeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda ons gümüş, 59 ile 60 dolar aralığında dar bir bantta mekik dokuyarak yön arayışını sürdürüyor. Yurt içinde ise hem uluslararası fiyattaki bu kararsız seyir hem de döviz kurundaki yüksek seviyelerin etkisiyle gram gümüş 90 TL ile 91 TL arasında dalgalı bir grafik çiziyor.

23 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 90,51₺ 90,52₺ %-0.15 08:24
Ons Gümüş $ 59,61$ 59,62$ %-0.18 08:24

23 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,51₺
Satış 90,52₺

23 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 59,61$
Satış 59,62$

23 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.297,29₺
Satış 6.304,70₺
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23 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,22₺ 47,23₺ %0.03 08:25
Euro (EUR) 54,09₺ 54,10₺ %0.40 08:25
Sterlin (GBP) 63,35₺ 63,37₺ %0.26 08:25
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23 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19

23 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.139
Değişim %1,18

23 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.644$
Değişim %-0,42
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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