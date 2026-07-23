Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı

Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların yükselttiği petrol fiyatları ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısına yönelik beklentiler, altında olduğu gibi gümüş piyasasında da dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altındaki hafif geri çekilmeye paralel olarak gümüş de son günlerdeki tırmanışının ardından kar satışları ve jeopolitik risklerin gölgesinde dengelenmeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda ons gümüş, 59 ile 60 dolar aralığında dar bir bantta mekik dokuyarak yön arayışını sürdürüyor. Yurt içinde ise hem uluslararası fiyattaki bu kararsız seyir hem de döviz kurundaki yüksek seviyelerin etkisiyle gram gümüş 90 TL ile 91 TL arasında dalgalı bir grafik çiziyor.

23 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

23 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.00 Motorin 74.28 LPG 31.19

23 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

23 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI