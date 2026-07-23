Fırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyor

Orta Doğu'da tırmanan krizin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyonist endişeleri yeniden tetikleyerek Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirileri son 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, küresel piyasalarda "güvenli liman" olan dolara talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün 101 puanın üzerinde seyreden dolar endeksi perşembe günü 100,985 puana hafif gerilese de dengeli seyrini korudu. Küresel taraftaki bu güçlü duruş ve TL üzerindeki baskıyla dolar kuru 47,23 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu perşembe faizleri sabit tutması beklenirken, eylül ayı için yeni bir faiz artırımı kapısını açık bırakacağı sinyalleri euroyu hareketlendirdi. Son günlerde gerileyen euro, TL karşısında yeniden güçlü bir tırmanışa geçerek 54,10 TL ile tüm zamanların zirvesine çıktı ve yeni rekorunu kırdı.

İngiltere'de yeni başbakanın göreve gelmesi sonrası değer kaybı yaşayan sterlin ise iç piyasada 63,38 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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