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Halk TV Ekonomi Fırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyor

Fırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyor

Orta Doğu'daki kriz ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması döviz piyasasını hareketlendirdi. Dolar 47,23 lira ve euro 54,10 lira seviyelerine yükselerek tüm zamanların rekorunu tazeledi.

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Fırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyor

Orta Doğu'da tırmanan krizin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyonist endişeleri yeniden tetikleyerek Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirileri son 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, küresel piyasalarda "güvenli liman" olan dolara talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün 101 puanın üzerinde seyreden dolar endeksi perşembe günü 100,985 puana hafif gerilese de dengeli seyrini korudu. Küresel taraftaki bu güçlü duruş ve TL üzerindeki baskıyla dolar kuru 47,23 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu perşembe faizleri sabit tutması beklenirken, eylül ayı için yeni bir faiz artırımı kapısını açık bırakacağı sinyalleri euroyu hareketlendirdi. Son günlerde gerileyen euro, TL karşısında yeniden güçlü bir tırmanışa geçerek 54,10 TL ile tüm zamanların zirvesine çıktı ve yeni rekorunu kırdı.

İngiltere'de yeni başbakanın göreve gelmesi sonrası değer kaybı yaşayan sterlin ise iç piyasada 63,38 TL seviyelerinde işlem görüyor.

23 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,22₺ 47,23₺ %0.03 08:25
Euro (EUR) 54,09₺ 54,10₺ %0.40 08:25
Sterlin (GBP) 63,35₺ 63,37₺ %0.26 08:25
Kanada Doları 33,47₺ 33,64₺ %0.13 08:25
İsviçre Frangı 58,18₺ 58,19₺ %0.37 08:25
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.02 08:16
Avustralya Doları 33,03₺ 33,19₺ %0.23 08:25
Danimarka Kronu 7,20₺ 7,24₺ %0.15 08:24
Norveç Kronu 4,92₺ 4,95₺ %0.25 08:25
İsveç Kronu 4,87₺ 4,89₺ %0.18 08:25
Çin Yuanı 6,98₺ 6,98₺ %0.12 08:25
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %-0.62 08:25
BAE Dirhemi 12,86₺ 12,86₺ %0.05 08:25
Suudi Arabistan Riyali 12,55₺ 12,61₺ %0.29 06:52

23 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,22₺
Satış 47,23₺

23 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,09₺
Satış 54,10₺

23 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,35₺
Satış 63,37₺

23 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.297,29₺
Satış 6.304,70₺
Yükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyorYükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyor

23 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,51₺
Satış 90,52₺
Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlıKüresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı

23 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19

23 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.139
Değişim %1,18

23 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.644$
Değişim %-0,42
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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