Yükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyor

Çarşamba günü son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, perşembe sabahı yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki tırmanan çatışmaların gölgesinde hafif bir geri çekilme yaşadı. Erken saatlerden itibaren piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısına çevrildi. Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalarda yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapılabileceği beklentisinin fiyatlanması altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Küresel piyasalarda kar satışları ve Fed beklentileriyle ons altın sabah saatlerinde 4 bin 115 ile 4 bin 140 dolar dar bandında dalgalı bir grafik çiziyor. Yurt içi piyasada ise küresel hareketler ve döviz kurundaki seyrin etkisiyle gram altın 6 bin 245 TL ile 6 bin 285 TL arasında mekik dokuyor.

23 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

23 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.00 Motorin 74.28 LPG 31.19

23 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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