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Halk TV Ekonomi Yükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyor

Yükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyor

Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının gölgesinde zirveden dönen altın fiyatları, kar satışları ve Fed beklentisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Piyasalarda gram altın 6 bin 260 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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Yükselen petrol fiyatları altının ateşini söndürdü: Bir iniyor bir çıkıyor
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Çarşamba günü son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, perşembe sabahı yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki tırmanan çatışmaların gölgesinde hafif bir geri çekilme yaşadı. Erken saatlerden itibaren piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısına çevrildi. Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalarda yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapılabileceği beklentisinin fiyatlanması altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Küresel piyasalarda kar satışları ve Fed beklentileriyle ons altın sabah saatlerinde 4 bin 115 ile 4 bin 140 dolar dar bandında dalgalı bir grafik çiziyor. Yurt içi piyasada ise küresel hareketler ve döviz kurundaki seyrin etkisiyle gram altın 6 bin 245 TL ile 6 bin 285 TL arasında mekik dokuyor.

23 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.264,49₺ 6.265,82₺ %-0.07 08:30
Ons Altın $ 4.127,00$ 4.127,28$ %-0.07 08:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 132.750,00$ 132.850,00$ %0.00 17:04

23 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.297,29₺
Satış 6.304,70₺

23 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.127,00$
Satış 4.127,28$

23 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 132.750,00$
Satış 132.850,00$

23 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,78₺
Satış 90,80₺
Küresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlıKüresel piyasalarda dalgalı seyir: Gümüş fiyatları da kıskaca takıdlı

23 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,21₺ 47,22₺ %0.01 08:30
Euro (EUR) 54,09₺ 54,13₺ %0.42 08:30
Sterlin (GBP) 63,36₺ 63,37₺ %0.27 08:30
Fırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyorFırtınalar dövizi vurdu: Dolar ve euro rekor üstüne rekor tazeliyor

23 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19

23 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.139
Değişim %1,18

23 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.742$
Değişim %-0,27
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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