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Halk TV Ekonomi BIST 100 haftaya coşkulu başlamıştı ama tutunamadı

BIST 100 haftaya coşkulu başlamıştı ama tutunamadı

Borsa İstanbul, haftaya yaptığı güçlü başlangıcı koruyamadı. Pazartesi gününü sınırlı bir gerilemeyle tamamlayan BIST 100 endeksi, piyasadaki kararsız seyrin sürmesiyle haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 0,55 düşüşle başladı.

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BIST 100 haftaya coşkulu başlamıştı ama tutunamadı
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Borsa İstanbul, haftaya oldukça güçlü ve yükselişle bir başlangıç yapsa da bu istikrarını gün sonuna kadar koruyamadı. Pazartesi gününü yüzde 0,03 gibi çok küçük bir düşüşle, 4,85 puan kaybederek 14.729,65 puandan kapattı.

Piyasadaki bu kararsız seyir haftanın ikinci gününde de devam etti ve Bist 100 endeksi salı gününe de değer kaybıyla başladı. Yeni güne yüzde 0,55 düşüşle başlayan endeks, 80,53 puan daha kaybederek haftanın ikinci işlem gününe 14.649,12 puandan adım attı.

23 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.546
Günlük değişim %-1.24
Gün içi düşük 14.503
Gün içi yüksek 14.649
Önceki kapanış 14.730
Saat 11:36

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SELEC 202,70 %9,98
BRMEN 19,76 %9,96
MOGAN 15,23 %9,02
ATSYH 100,60 %5,95
AYDEM 27,38 %4,74

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
EMPAE 85,95 %-10,00
BIGEN 73,80 %-9,95
KONTR 4,50 %-9,82
ANELE 100,00 %-9,09
DCGYO 39,20 %-7,98

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SELEC 202,70 170.976.841,90
THYAO 323,50 130.332.327,00
MOGAN 15,23 75.791.120,28
KRDMB 124,20 65.311.936,20
TRALT 50,00 46.275.300,00

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.323,46₺
Satış 6.329,48₺

Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybettiGüvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,83₺
Satış 92,86₺
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23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,48₺ 46,48₺ %0.03 11:35
Euro (EUR) 53,04₺ 53,05₺ %-0.11 11:36
Sterlin (GBP) 61,47₺ 61,48₺ %-0.19 11:36
Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturduDolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
Petrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyükPetrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyük

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.343$
Değişim %-3,28
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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