BIST 100 haftaya coşkulu başlamıştı ama tutunamadı

Borsa İstanbul, haftaya oldukça güçlü ve yükselişle bir başlangıç yapsa da bu istikrarını gün sonuna kadar koruyamadı. Pazartesi gününü yüzde 0,03 gibi çok küçük bir düşüşle, 4,85 puan kaybederek 14.729,65 puandan kapattı.

Piyasadaki bu kararsız seyir haftanın ikinci gününde de devam etti ve Bist 100 endeksi salı gününe de değer kaybıyla başladı. Yeni güne yüzde 0,55 düşüşle başlayan endeks, 80,53 puan daha kaybederek haftanın ikinci işlem gününe 14.649,12 puandan adım attı.

23 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SELEC 202,70 %9,98 BRMEN 19,76 %9,96 MOGAN 15,23 %9,02 ATSYH 100,60 %5,95 AYDEM 27,38 %4,74

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim EMPAE 85,95 %-10,00 BIGEN 73,80 %-9,95 KONTR 4,50 %-9,82 ANELE 100,00 %-9,09 DCGYO 39,20 %-7,98

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SELEC 202,70 170.976.841,90 THYAO 323,50 130.332.327,00 MOGAN 15,23 75.791.120,28 KRDMB 124,20 65.311.936,20 TRALT 50,00 46.275.300,00

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI