Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi

Kripto piyasasında kâr satışlarıyla 3 trilyon dolar sınırında soluklanma yaşanırken, 1 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. 87 bin dolar zirvesini gören Bitcoin yatay seyre geçerken, Ethereum prim yaparak pozitif ayrıştı.
Kripto para piyasalarında, haftanın ilk yarısında 3 trilyon dolarlık psikolojik eşiğin yeniden aşılmasının ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte sınırlı bir soluklanma yaşanıyor. Dijital varlık ekosisteminin toplam piyasa değeri, son 24 saatte kaydedilen yüzde 1,2'lik geri çekilmenin ardından yaklaşık 2,96 trilyon dolar seviyesine indi.
Piyasanın lokomotifi Bitcoin, 87 bin dolar bandına doğru gerçekleştirdiği sert yükselişin ardından dar bir konsolidasyon sürecine girdi. Son zirvelerin ardından gelen dinlenme evresinde varlık, yaklaşık bin 300 dolarlık dar bir fiyat aralığında yatay seyre geçti. Yaşanan bu sert rallinin arka planında ise vadeli işlem piyasalarında patlayan devasa kaldıraç dikkat çekti; toplamda 1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edilirken, bunun yaklaşık 850 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Yaşanan bu büyük temizlik, piyasadaki aşırı kaldıracın boşalmasını sağlarken Bitcoin'in kazanımlarını koruma çabası öne çıkıyor.
Altcoin cephesinde ise Ethereum pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Genel piyasadaki hafif geri çekilmeye karşın alıcılı seyrini koruyan piyasanın iki numaralı varlığı, son 24 saatte yüzde 1,22 oranında prim yaparak 2 bin 730 dolar seviyelerinde tutundu. Kripto para piyasasında genel hava, yaşanan devasa likidasyon dalgasının ardından 3 trilyon dolarlık sınır bölgesinde dengelenme çabası olarak öne çıkıyor.