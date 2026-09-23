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Halk TV Ekonomi Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi

Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi

Kripto piyasasında kâr satışlarıyla 3 trilyon dolar sınırında soluklanma yaşanırken, 1 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. 87 bin dolar zirvesini gören Bitcoin yatay seyre geçerken, Ethereum prim yaparak pozitif ayrıştı.

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Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi
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Kripto para piyasalarında, haftanın ilk yarısında 3 trilyon dolarlık psikolojik eşiğin yeniden aşılmasının ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte sınırlı bir soluklanma yaşanıyor. Dijital varlık ekosisteminin toplam piyasa değeri, son 24 saatte kaydedilen yüzde 1,2'lik geri çekilmenin ardından yaklaşık 2,96 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, 87 bin dolar bandına doğru gerçekleştirdiği sert yükselişin ardından dar bir konsolidasyon sürecine girdi. Son zirvelerin ardından gelen dinlenme evresinde varlık, yaklaşık bin 300 dolarlık dar bir fiyat aralığında yatay seyre geçti. Yaşanan bu sert rallinin arka planında ise vadeli işlem piyasalarında patlayan devasa kaldıraç dikkat çekti; toplamda 1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edilirken, bunun yaklaşık 850 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Yaşanan bu büyük temizlik, piyasadaki aşırı kaldıracın boşalmasını sağlarken Bitcoin'in kazanımlarını koruma çabası öne çıkıyor.

Altcoin cephesinde ise Ethereum pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Genel piyasadaki hafif geri çekilmeye karşın alıcılı seyrini koruyan piyasanın iki numaralı varlığı, son 24 saatte yüzde 1,22 oranında prim yaparak 2 bin 730 dolar seviyelerinde tutundu. Kripto para piyasasında genel hava, yaşanan devasa likidasyon dalgasının ardından 3 trilyon dolarlık sınır bölgesinde dengelenme çabası olarak öne çıkıyor.

23 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 86.418$ %0.13 86.000$ 87.279$ -
Ethereum (ETH) 2.751$ %-0.01 2.737$ 2.789$ -

23 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Bitcoin Cash (BCH) 354,93 $ +%33,93
LayerZero (ZRO) 1,46 $ +%25,57
Pudgy Penguins (PENGU) 0,01081 $ +%19,16

23 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,29 $ -%4,35
Pepe (PEPE) 0,000004988 $ -%3,26
Stacks (STX) 0,3358 $ -%3,14

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,11₺
Satış 6.772,40₺
Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldıKüresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,03₺
Satış 103,06₺
Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradıFaiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,84₺ 48,84₺ %0.05 10:30
Euro (EUR) 55,83₺ 55,84₺ %-0.11 10:30
Sterlin (GBP) 65,06₺ 65,07₺ %-0.17 10:30
Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildiDolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.40
LPG 34.99
Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtıPetrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.277
Değişim %0,59
Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdiToparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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