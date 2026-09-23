Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi
Borsa İstanbul'da satış baskısı hafta ortasında da durulmadı. Fon tasfiyeleri ve faiz tedirginliğiyle salı gününü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, çarşamba seansına da satıcılı başladı.
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Borsa İstanbul'da hafta başında yaşanan dalgalı seyrin ardından dün satış baskısı yeniden ağırlık kazandı. Pazartesi günkü toparlanma çabası kalıcı olamazken, fon tasfiyeleri ve küresel faiz baskısının yarattığı tedirginlikle BIST 100 endeksi salı seansını yüzde 1,04 oranında değer kaybı ve 138,85 puanlık düşüşle 13 bin 198,84 puandan tamamladı.
Haftanın ortasında çarşamba seansına da satıcılı bir başlangıç yapıldı. Dünkü kapanış seviyesine kıyasla 46,47 puan ve yüze 0,35 oranında azalış kaydeden BIST 100 endeksi, güne 13 bin 152,37 puandan adım atarak negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.
23 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|13.300
|Günlük değişim
|%0.77
|Gün içi düşük
|13.152
|Gün içi yüksek
|13.308
|Önceki kapanış
|13.199
|Saat
|10:25
23 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|ATEKS
|92,40
|%10,00
|ETILR
|6,45
|%9,32
|KERVN
|8,30
|%8,64
|BINHO
|6,89
|%4,55
|BASCM
|11,51
|%4,54
23 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|LIDER
|11,52
|%-10,00
|KAPLM
|178,20
|%-10,00
|TGSAS
|105,30
|%-10,00
|DITAS
|8,91
|%-10,00
|EDATA
|9,09
|%-10,00
23 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|AKBNK
|73,25
|79.474.785,00
|TUPRS
|393,75
|70.728.525,00
|THYAO
|298,75
|53.890.317,50
|ASELS
|379,00
|48.310.372,00
|SASA
|2,30
|33.583.102,70
23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,84₺
|48,84₺
|%0.05
|10:25
|Euro (EUR)
|55,83₺
|55,84₺
|%-0.11
|10:25
|Sterlin (GBP)
|65,07₺
|65,08₺
|%-0.17
|10:25
23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|80.40
|Motorin
|96.40
|LPG
|34.99
23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi