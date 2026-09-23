Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da hafta başında yaşanan dalgalı seyrin ardından dün satış baskısı yeniden ağırlık kazandı. Pazartesi günkü toparlanma çabası kalıcı olamazken, fon tasfiyeleri ve küresel faiz baskısının yarattığı tedirginlikle BIST 100 endeksi salı seansını yüzde 1,04 oranında değer kaybı ve 138,85 puanlık düşüşle 13 bin 198,84 puandan tamamladı.

Haftanın ortasında çarşamba seansına da satıcılı bir başlangıç yapıldı. Dünkü kapanış seviyesine kıyasla 46,47 puan ve yüze 0,35 oranında azalış kaydeden BIST 100 endeksi, güne 13 bin 152,37 puandan adım atarak negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.

23 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

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23 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim LIDER 11,52 %-10,00 KAPLM 178,20 %-10,00 TGSAS 105,30 %-10,00 DITAS 8,91 %-10,00 EDATA 9,09 %-10,00

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Son (TL) Hacim (TL) AKBNK 73,25 79.474.785,00 TUPRS 393,75 70.728.525,00 THYAO 298,75 53.890.317,50 ASELS 379,00 48.310.372,00 SASA 2,30 33.583.102,70

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

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23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI