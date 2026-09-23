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Halk TV Ekonomi Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi

Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da satış baskısı hafta ortasında da durulmadı. Fon tasfiyeleri ve faiz tedirginliğiyle salı gününü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, çarşamba seansına da satıcılı başladı.

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Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da hafta başında yaşanan dalgalı seyrin ardından dün satış baskısı yeniden ağırlık kazandı. Pazartesi günkü toparlanma çabası kalıcı olamazken, fon tasfiyeleri ve küresel faiz baskısının yarattığı tedirginlikle BIST 100 endeksi salı seansını yüzde 1,04 oranında değer kaybı ve 138,85 puanlık düşüşle 13 bin 198,84 puandan tamamladı.

Haftanın ortasında çarşamba seansına da satıcılı bir başlangıç yapıldı. Dünkü kapanış seviyesine kıyasla 46,47 puan ve yüze 0,35 oranında azalış kaydeden BIST 100 endeksi, güne 13 bin 152,37 puandan adım atarak negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.

23 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.300
Günlük değişim %0.77
Gün içi düşük 13.152
Gün içi yüksek 13.308
Önceki kapanış 13.199
Saat 10:25

23 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ATEKS 92,40 %10,00
ETILR 6,45 %9,32
KERVN 8,30 %8,64
BINHO 6,89 %4,55
BASCM 11,51 %4,54

23 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
LIDER 11,52 %-10,00
KAPLM 178,20 %-10,00
TGSAS 105,30 %-10,00
DITAS 8,91 %-10,00
EDATA 9,09 %-10,00

23 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
AKBNK 73,25 79.474.785,00
TUPRS 393,75 70.728.525,00
THYAO 298,75 53.890.317,50
ASELS 379,00 48.310.372,00
SASA 2,30 33.583.102,70

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,11₺
Satış 6.772,40₺
Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldıKüresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,27₺
Satış 103,29₺
Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradıFaiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,84₺ 48,84₺ %0.05 10:25
Euro (EUR) 55,83₺ 55,84₺ %-0.11 10:25
Sterlin (GBP) 65,07₺ 65,08₺ %-0.17 10:25
Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildiDolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.40
LPG 34.99
Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtıPetrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.351$
Değişim %0,04
Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildiBitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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