BIST 100 endeksinde fırtınalı seyir: Sert düşüşün ardından yeniden yükseldi

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününü de satıcılı bir seyirle tamamlayarak kan kaybetmeye devam etti. Salı sabahına düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde toplarlanma emareleri gösterse de öğleden sonra ivme kazanan satışların hedefi oldu.

Gün sonunda yüzde 0,69 değer kaybeden endeks, 96,84 puan birden gerileyerek yeniden kritik 14 bin puan psikolojik sınırının altına indi ve günü 13 bin 974,14 puandan kapattı. Bu geri çekilmeyle birlikte borsanın haftalık kaybı yüzde 0,75 seviyesine ulaştı.

Salı günkü sert kapanışın ardından BIST 100 endeksi, hafta ortasına göreceli olarak daha iyimser bir başlangıç yaptı. Çarşamba sabahı ilk seansa yüzde 0,26 oranında hafif bir primle adım atan endeks, 36,24 puan kazanarak kendini tekrar 14 bin puan bandının üzerine attı ve açılışını 14 bin 010,38 puandan gerçekleştirdi.

22 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ISVEA 36,60 %9,98 SARAE 102,40 %9,93 DIRIT 22,80 %7,45 TATEN 14,43 %7,05 SANEL 74,45 %4,79

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SKBNK 14,51 %-9,99 GOLDA 15,96 %-9,98 BARMA 47,08 %-9,98 DESPC 52,50 %-9,56 KONTR 4,94 %-5,90

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SARAE 102,40 207.347.200,00 TRALT 49,98 80.664.821,16 ASELS 362,00 75.421.614,00 LIDER 121,00 65.979.122,00 EUPWR 108,00 58.132.836,00

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.71 Motorin 74.27 LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI