21. yüzyıl simyası: Evdeki o malzemeyle elektronik atıkları altına çeviriyorlar

Seul'deki Kore Üniversitesinde profesör olan Lee Jong-hyun liderliğindeki Güney Koreli kimyacılar, altın çıkarma yöntemi için sıradan pirinç kağıdını temel olarak kullanmayı öneriyorlar. Bu yöntem, nişastadan yapılan, oldukça gözenekli ve günümüzde kullanılan pahalı petrokimyasal emici maddelerin yerini alabilecek uygun fiyatlı bir gıda ürünü kullanmayı amaçlıyor.

PİRİNÇ KAĞIDI İLE E-ATIKLARDAN %98 SAF ALTIN GERİ KAZANIMI

Bu teknoloji, bir biyopolimerin basit bir kimyasal modifikasyonunu içerir: pirinç kağıdı sodyum periodat çözeltisine batırılır ve ardından hidrazin (azot ve hidrojen bileşiği) ile işlenir. Bu işlemin sonucunda kağıt, son derece verimli, gözenekli, sarı bir emici maddeye dönüşür.

Asit içinde çözülmüş elektronik atıklara maruz kaldığında, malzeme aktif olarak değerli metal iyonlarını emmeye ve bunları 500 ila 1500 nanometre çapında nanopartiküller halinde birleştirmeye başlar; bu da kağıdın renginin kademeli olarak koyu turuncuya dönüşmesine neden olur.

Altının nihai olarak elde edilmesi son derece basittir: Kağıt, geleneksel yakma yöntemiyle imha edilir ve geriye saf metal parçacıkları kalır.

Bilim insanları tarafından yapılan deneyler, bu çevre dostu yaklaşımın geri dönüştürülmüş numunelerden yaklaşık %98 oranında altın elde edilmesine olanak sağladığını göstermektedir. Dahası, kimyasal işlemin maliyeti, elde edilen değerli metalin piyasa değerinden önemli ölçüde daha düşüktür.