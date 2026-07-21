Piyasayı sarsan krizin ortasında Bitcoin sürprizi: 65 bin dolar seviyesinde tutundu

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmalar ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle geleneksel piyasalar dalgalanırken, Bitcoin 65 bin dolar seviyesine yakın sağlam duruşunu koruyor. Büyük yatırımcıların bu süreçte Bitcoin toplamaya devam etmesi piyasaya güven verirken, toplam kripto para piyasası değeri de son 24 saatte %1,1’lik küçük bir artış gösterdi. Öte yandan Ethereum ve Solana ağlarında gayrimenkul ve tahvillerin dijitalleşmesi rekor seviyeye ulaştı.

Piyasayı destekleyen önemli kurumsal adımlar atılmaya devam ediyor. Madencilik şirketlerinin yapay zeka sektörüne 12 milyar doları aşan dev yatırımlar yapması ve Grayscale'in yeni kripto fonları için başvurularda bulunması sektöre olan ilgiyi canlı tutuyor. Bunlara ek olarak, Güney Kore'de regüle edilmiş dijital para (stabil kripto) adımlarının hızlanması ve ABD'de kripto düzenleme yasasının Senato onayına yaklaşması piyasaya yasal netlik kazandırma açısından olumlu karşılanıyor.

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