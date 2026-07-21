Altının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradı
ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği ve Fed beklentileri gümüş fiyatlarını yukarı itti. Uluslararası piyasalarda ons gümüş 57 doları aşarken, iç piyasada gram gümüş 87 TL seviyesinin üzerine yerleşti.
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ABD ve İran hattındaki diplomatik temaslarla petrol fiyatlarının durulması ve enflasyon kaygılarının hafiflemesi, altındaki yükseliş dalgasını gümüşe de taşıdı. Savaş riskinin tamamen ortadan kalkmaması ve Fed’in faiz baskısının azalabileceği beklentisi, gümüş fiyatlarını yukarı itti.
Piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte uluslararası piyasalarda ons gümüş 57 doların üzerine yükseldi. Küresel fiyatlardaki bu sert sıçrama ve iç piyasadaki dinamiklerle birlikte yurt içinde gram gümüş de 87 TL seviyesinin üzerine yerleşti.
21 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|88,15₺
|88,16₺
|%3.03
|08:40
|Ons Gümüş $
|58,08$
|58,09$
|%2.95
|08:40
21 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,19₺
|47,20₺
|%0.05
|08:40
|Euro (EUR)
|53,93₺
|53,94₺
|%0.16
|08:40
|Sterlin (GBP)
|63,49₺
|63,51₺
|%0.09
|08:40
21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.71
|Motorin
|74.27
|LPG
|31.19
21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi