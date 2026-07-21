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Halk TV Ekonomi Altının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradı

Altının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradı

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği ve Fed beklentileri gümüş fiyatlarını yukarı itti. Uluslararası piyasalarda ons gümüş 57 doları aşarken, iç piyasada gram gümüş 87 TL seviyesinin üzerine yerleşti.

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Altının yükselişi gümüşe de sıçradı: Diploması trafiği emtialara yaradı
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ABD ve İran hattındaki diplomatik temaslarla petrol fiyatlarının durulması ve enflasyon kaygılarının hafiflemesi, altındaki yükseliş dalgasını gümüşe de taşıdı. Savaş riskinin tamamen ortadan kalkmaması ve Fed’in faiz baskısının azalabileceği beklentisi, gümüş fiyatlarını yukarı itti.

Piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte uluslararası piyasalarda ons gümüş 57 doların üzerine yükseldi. Küresel fiyatlardaki bu sert sıçrama ve iç piyasadaki dinamiklerle birlikte yurt içinde gram gümüş de 87 TL seviyesinin üzerine yerleşti.

21 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 88,15₺ 88,16₺ %3.03 08:40
Ons Gümüş $ 58,08$ 58,09$ %2.95 08:40

21 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,98₺
Satış 88,01₺

21 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,97$
Satış 57,98$

21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.068,98₺
Satış 6.075,01₺
Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndüPiyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,19₺ 47,20₺ %0.05 08:40
Euro (EUR) 53,93₺ 53,94₺ %0.16 08:40
Sterlin (GBP) 63,49₺ 63,51₺ %0.09 08:40
Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandıPiyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.071
Değişim %0,64

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.605$
Değişim %0,42
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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