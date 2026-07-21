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Halk TV Ekonomi Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

ABD-İran hattındaki ateşkes trafiği ve küresel piyasalarda geri çekilen dolar endeksine rağmen yurt içinde rekor serisi sürüyor. Türk lirasındaki erimeyle dolar 47,20 TL’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

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Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

ABD ve İran arasındaki çatışmalara yönelik diplomasi trafiği ve masadaki 10 günlük ateşkes teklifi küresel piyasaları hareketlendirirken, küresel tarafta dolar endeksi dün akşam saatlerinde 101 puanın üstünü gördükten sonra bugün 100,955 puana geriledi.

Küresel taraftaki bu geri çekilmeye rağmen, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yurt içinde rekor serisi sürüyor. Dolar 47,20 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini yenilerken, doların yıl başından bu yana TL karşısındaki toplam değer kazancı yüzde 9,90'a ulaştı.

Savaşın seyrine ve petrol fiyatlarındaki enflasyonist etkilere odaklanan piyasalarda, dün 54 TL sınırını aşarak rekor kıran euro bugün bir miktar çekilerek 53,92 TL seviyesinden işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 63,47 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.

21 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,19₺ 47,20₺ %0.05 08:45
Euro (EUR) 53,94₺ 53,95₺ %0.17 08:45
Sterlin (GBP) 63,51₺ 63,52₺ %0.11 08:45
Kanada Doları 33,43₺ 33,60₺ %0.02 08:45
İsviçre Frangı 58,31₺ 58,32₺ %0.12 08:45
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.02 08:39
Avustralya Doları 32,97₺ 33,13₺ %0.12 08:45
Danimarka Kronu 7,18₺ 7,22₺ %0.06 08:45
Norveç Kronu 4,87₺ 4,89₺ %0.22 08:45
İsveç Kronu 4,86₺ 4,89₺ %0.09 08:44
Çin Yuanı 6,98₺ 6,98₺ %0.10 08:45
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.14 08:45
BAE Dirhemi 12,85₺ 12,85₺ %0.07 08:45
Suudi Arabistan Riyali 12,52₺ 12,58₺ %0.00 04:00

21 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,19₺
Satış 47,20₺

21 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,93₺
Satış 53,94₺

21 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,49₺
Satış 63,51₺

21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.068,98₺
Satış 6.075,01₺
Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndüPiyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,15₺
Satış 88,16₺
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21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.071
Değişim %0,64

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.605$
Değişim %0,42
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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