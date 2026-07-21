Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

ABD ve İran arasındaki çatışmalara yönelik diplomasi trafiği ve masadaki 10 günlük ateşkes teklifi küresel piyasaları hareketlendirirken, küresel tarafta dolar endeksi dün akşam saatlerinde 101 puanın üstünü gördükten sonra bugün 100,955 puana geriledi.

Küresel taraftaki bu geri çekilmeye rağmen, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yurt içinde rekor serisi sürüyor. Dolar 47,20 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini yenilerken, doların yıl başından bu yana TL karşısındaki toplam değer kazancı yüzde 9,90'a ulaştı.

Savaşın seyrine ve petrol fiyatlarındaki enflasyonist etkilere odaklanan piyasalarda, dün 54 TL sınırını aşarak rekor kıran euro bugün bir miktar çekilerek 53,92 TL seviyesinden işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 63,47 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.

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