Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

Borsa İstanbul, geçen haftaki sert kayıpların ve haftanın ilk günündeki satıcılı açılışın ardından gün içinde toparlanma çabası gösterdi. Seans arasında gelen alımlarla 14.191,13 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, gün sonuna doğru bir miktar dengelenerek günü yüzde 0,64 primle tamamladı. Gün genelinde 89,93 puan artış kaydeden endeks, kapanışını kritik psikolojik eşik olan 14 bin puanın üzerinde, 14.070,98 puandan yaptı.

Ancak dün yakalanan bu pozitif hava, Orta Doğu'da ABD-İran hattındaki gerginlik ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde kalıcı olamadı. BIST 100 endeksi, bu sabahki açılışta yeniden satıcılı bir seyrin etkisine girdi. Güne yüzde 0,23 oranında düşüşle başlayan endeks, sabah seansında 32,81 puan gerileyerek açılışını 14.038,17 puandan gerçekleştirdi.

21 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SARAE 93,15 %9,98 GMTAS 47,88 %9,97 ISVEA 32,92 %8,79 INTEK 303,50 %6,49 VBTYZ 30,52 %4,88

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DSTKF 2.044,00 %-10,00 KTLEV 162,50 %-9,97 KUYAS 55,10 %-9,97 KONTR 4,31 %-9,83 BARMA 53,00 %-8,78

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) KTLEV 162,50 340.952.137,50 ISVEA 32,92 150.367.926,84 THYAO 330,00 106.693.620,00 TRALT 50,60 97.237.817,60 SASA 2,56 69.295.708,16

21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.71 Motorin 74.27 LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI