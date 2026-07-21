Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

Borsa İstanbul, geçen haftaki sert kayıpların ve haftanın ilk günündeki satıcılı açılışın ardından gün içinde toparlanma çabası gösterdi. Seans arasında gelen alımlarla 14.191,13 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, gün sonuna doğru bir miktar dengelenerek günü yüzde 0,64 primle tamamladı. Gün genelinde 89,93 puan artış kaydeden endeks, kapanışını kritik psikolojik eşik olan 14 bin puanın üzerinde, 14.070,98 puandan yaptı.
Ancak dün yakalanan bu pozitif hava, Orta Doğu'da ABD-İran hattındaki gerginlik ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde kalıcı olamadı. BIST 100 endeksi, bu sabahki açılışta yeniden satıcılı bir seyrin etkisine girdi. Güne yüzde 0,23 oranında düşüşle başlayan endeks, sabah seansında 32,81 puan gerileyerek açılışını 14.038,17 puandan gerçekleştirdi.
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