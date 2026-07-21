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Halk TV Ekonomi Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

Borsa İstanbul, dün 14 bin puan barajını aşarak yakaladığı primli havayı koruyamadı. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran geriliminin piyasalarda yarattığı jeopolitik baskı, BIST 100 endeksini güne yine satıcılı bir açılışla başlattı.

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Dünkü primli kapanış kalıcı olamadı: BIST 100 güne kayıpla başladı

Borsa İstanbul, geçen haftaki sert kayıpların ve haftanın ilk günündeki satıcılı açılışın ardından gün içinde toparlanma çabası gösterdi. Seans arasında gelen alımlarla 14.191,13 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, gün sonuna doğru bir miktar dengelenerek günü yüzde 0,64 primle tamamladı. Gün genelinde 89,93 puan artış kaydeden endeks, kapanışını kritik psikolojik eşik olan 14 bin puanın üzerinde, 14.070,98 puandan yaptı.

Ancak dün yakalanan bu pozitif hava, Orta Doğu'da ABD-İran hattındaki gerginlik ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde kalıcı olamadı. BIST 100 endeksi, bu sabahki açılışta yeniden satıcılı bir seyrin etkisine girdi. Güne yüzde 0,23 oranında düşüşle başlayan endeks, sabah seansında 32,81 puan gerileyerek açılışını 14.038,17 puandan gerçekleştirdi.

21 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.044
Günlük değişim %-0.19
Gün içi düşük 14.005
Gün içi yüksek 14.093
Önceki kapanış 14.071
Saat 11:45

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SARAE 93,15 %9,98
GMTAS 47,88 %9,97
ISVEA 32,92 %8,79
INTEK 303,50 %6,49
VBTYZ 30,52 %4,88

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 2.044,00 %-10,00
KTLEV 162,50 %-9,97
KUYAS 55,10 %-9,97
KONTR 4,31 %-9,83
BARMA 53,00 %-8,78

21 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
KTLEV 162,50 340.952.137,50
ISVEA 32,92 150.367.926,84
THYAO 330,00 106.693.620,00
TRALT 50,60 97.237.817,60
SASA 2,56 69.295.708,16

21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.068,98₺
Satış 6.075,01₺
Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndüPiyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,53₺
Satış 89,56₺
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21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,20₺ 47,20₺ %0.05 11:45
Euro (EUR) 53,95₺ 53,96₺ %0.18 11:45
Sterlin (GBP) 63,45₺ 63,46₺ %0.02 11:45
Piyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandıPiyasalarda savaş ve enflasyon etkisi: Dolar sene başından beri yüzde 9,90 değer kazandı

21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19
Petrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdıPetrol ve kur baskısı birleşti: Gece yarısı pompaya büyük zam yansıdı

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.309$
Değişim %1,49
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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