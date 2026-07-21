Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

ABD ve İran arasındaki gerilim, sahadaki sıcak çatışmalara ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerine rağmen diplomatik kanalların yeniden aralanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz ay imzalanan geçici anlaşmayı kurtarma ve savaşı kalıcı olarak bitirme çabaları kapsamında Tahran'a iletilen 10 günlük ateşkes teklifi, piyasalardaki jeopolitik baskıyı bir miktar yumuşattı.

Ara buluculuk haberleriyle birlikte petrol fiyatlarının gerilemesi, petrolden kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken Fed'in faiz artırımı baskısını azaltabileceği beklentisi altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı.

Diplomasi masasının kurulma ihtimali piyasalara nefes aldırsa da çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmaması yatırımcıları altın tarafında tutmaya devam ediyor. Petroldeki geri çekilmenin enflasyon kaygılarını dizginlemesi ve Fed’in faiz patikasında daha esnek davranabileceği yönündeki beklentilerle birlikte ons ve gram altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Günün ilk işlemleriyle birlikte ons altın 4 bin 40 dolar sınırının üzerine çıkarak toparlanma sinyali verirken, yurt içi piyasada da gram altın 6 bin 100 TL seviyesinin üzerindeki duruşunu sürdürüyor.

21 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

21 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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