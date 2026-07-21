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Halk TV Ekonomi Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü

ABD ile İran arasındaki 10 günlük ateşkes teklifi jeopolitik gerilimi yumuşatırken, düşen petrol fiyatları ve Fed’in faiz esnekliği beklentisi altını tırmandırdı. Ons altın 4 bin 40 doları aşarken gram altın 6 bin 100 lira sınırının üzerine çıktı.

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Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'da: Altında ibre yukarı döndü
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ABD ve İran arasındaki gerilim, sahadaki sıcak çatışmalara ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerine rağmen diplomatik kanalların yeniden aralanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz ay imzalanan geçici anlaşmayı kurtarma ve savaşı kalıcı olarak bitirme çabaları kapsamında Tahran'a iletilen 10 günlük ateşkes teklifi, piyasalardaki jeopolitik baskıyı bir miktar yumuşattı.

Ara buluculuk haberleriyle birlikte petrol fiyatlarının gerilemesi, petrolden kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken Fed'in faiz artırımı baskısını azaltabileceği beklentisi altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı.

Diplomasi masasının kurulma ihtimali piyasalara nefes aldırsa da çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmaması yatırımcıları altın tarafında tutmaya devam ediyor. Petroldeki geri çekilmenin enflasyon kaygılarını dizginlemesi ve Fed’in faiz patikasında daha esnek davranabileceği yönündeki beklentilerle birlikte ons ve gram altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Günün ilk işlemleriyle birlikte ons altın 4 bin 40 dolar sınırının üzerine çıkarak toparlanma sinyali verirken, yurt içi piyasada da gram altın 6 bin 100 TL seviyesinin üzerindeki duruşunu sürdürüyor.

21 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.167,85₺ 6.169,16₺ %1.48 08:45
Ons Altın $ 4.064,58$ 4.065,17$ %1.43 08:45
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.100,00$ 128.200,00$ %0.00 17:05

21 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.068,98₺
Satış 6.075,01₺

21 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.060,84$
Satış 4.061,45$

21 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.100,00$
Satış 128.200,00$

21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,15₺
Satış 88,16₺
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21 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,19₺ 47,20₺ %0.05 08:45
Euro (EUR) 53,94₺ 53,95₺ %0.17 08:45
Sterlin (GBP) 63,51₺ 63,52₺ %0.11 08:45
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21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.071
Değişim %0,64

21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.605$
Değişim %0,42
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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