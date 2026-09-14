2027 Volkswagen modelleri kendi kendine şerit değiştirecek

Geliştirilmiş Travel Assist sistemi sayesinde, şerit değiştirme manevrası artık tek bir sinyalle gerçekleşiyor. Sürücünün sinyal vermesinin ardından devreye giren radar sensörleri, yan şeritteki trafiği tarayarak güvenli mesafeyi doğruluyor ve aracı otomatik olarak yönlendiriyor. Eğer yan şeritte bir araç bulunuyorsa, sistem güvenli boşluğu yakalamak için 12 saniyeye kadar bekleyebiliyor.

Bu yeni nesil sürüş asistanı; Atlas, Golf, ID. Buzz ve Tiguan modellerinin 2027 versiyonlarında kullanıma sunulacak. Volkswagen yetkilileri, sistemin yüksek düzeyde kolaylık sağlamasına rağmen nihai sorumluluğun sürücüde olduğunu ve teknolojinin yalnızca yardımcı bir sistem olarak tasarlandığını hatırlatıyor.

Alternatif 2: Daha Kısa ve Dinamik (Teknoloji / Sosyal Medya Formatı)

Volkswagen, ABD’de satışa sunacağı 2027 model Atlas, Golf, ID. Buzz ve Tiguan araçlarında yeni nesil sürüş asistan teknolojilerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Yenilenen Travel Assist sistemi ile şerit değiştirmek için sadece sinyal vermek yeterli olacak. Radar sensörleriyle çevresini tarayan araç, yan şerit boşsa manevrayı tamamen kendisi üstlenecek; yakınlarda araç varsa uygun anı yakalamak için 12 saniyeye kadar bekleyecek.

Sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyan bu teknoloji bir asistan görevi gördüğünden, sürücülerin direksiyon hakimiyetini ve dikkatini korumaları gerekecek.