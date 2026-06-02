2026 yılı hububat fiyatları açıklandı: Buğday, arpa alım fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde hububat hasat dönemi, mevsimsel yağışların yoğunluğu nedeniyle geçen seneye kıyasla sarkma gösterdi.

Gelinen noktada belirli bölgelerde biçerdöverler tarlalara girerken, hasadını tamamlayan üreticilere depolama imkanı sunulması amacıyla yeni bir adım atıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde tescilli olan buğday ve arpa mahsullerini taahhütname karşılığında ambarlara teslim almaya başladı.

BUĞDAY VE ARPA İÇİN TABAN FİYATLAR İLAN EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler esas alınarak) ton başına şu şekilde kararlaştırıldı:

Makarnalık buğday alım fiyatı 16.500 TL,

Ekmeklik buğday alım fiyatı 16.500 TL,

Arpa alım fiyatı ise 12.750 TL seviyesinde sabitlendi.

DESTEKLER DAHİL NET ELDE EDİLECEK GELİR

Üreticilerin girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla devlet tarafından ödenecek hibe miktarları da netleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı; üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kalemleri altında dekar başına toplam 980 TL ödeme gerçekleştirecek.

Türkiye genelindeki ortalama verimlilik oranları hesaba katıldığında, bu yardım tutarı ton başına 3.014 TL'lik bir desteğe tekabül ediyor.

Böylece bakanlık desteklerinin sisteme dahil edilmesiyle beraber, çiftçilerin eline ton başına ekmeklik ve makarnalık buğday için toplamda 19.514 TL, arpa mahsulü için ise toplamda 15.764 TL geçmiş olacak.

ÖDEMELERDE 45 GÜNLÜK VADE VE EKİM AYI SATIŞ FİYATLARI

Üreticileri finansal olarak en çok zorlayacak detay ise ödeme takviminde yer alıyor. TMO ürün bedeli ödemeleri, mahsulün teslim edilmesini takip eden 45 günlük zaman zarfı içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Öte yandan kurum, iç piyasaya yönelik hububat satış işlemlerine 1 Ekim tarihi itibarıyla başlayacağını ilan etti. Sanayiciye ve piyasaya yönelik uygulanacak olan ekim ayı TMO satış fiyatları ise şu şekilde duyuruldu:

grup makarnalık buğday için 18.500 TL/ton,

grup ekmeklik buğday için 18.500 TL/ton,

grup arpa için 14.000 TL/ton.