2026 Paris Otomobil Fuarında Çinliler Paris’i kuşattı: Adını hiç duymadığınız markalar geliyor

Gelecek hafta 12–18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı, rekor sayıda Çinli üreticiye ev sahipliği yapacak. Reuters'ın haberine göre, fuara katılan Çinli marka sayısı 20'ye ulaştı.

Bu rakam, Çin delegasyonunun 2024'teki fuara kıyasla iki kat daha büyük bir katılım sağladığını gösteriyor. BYD ve Chery gibi köklü üreticilerin yanı sıra Aito ve Avatr gibi pazara yeni giren markalar da stantlardaki yerini alacak.

AVRUPAİ ÜRETİCİLERİN İKİLİ STRATEJİSİ

Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli rakiplerinin elektrikli ve hibrit araç yelpazesini genişleterek pazar payı kazandığı bir dönemde, fuarı yeni modellerini sergilemek ve yatırımcılara güven vermek için kritik bir fırsat olarak görüyor.

Sektör için zorlu geçen bu süreçte, Avrupa markalarının Çin pazarındaki satışları pandemi sonrasında gözle görülür şekilde düştü. Diğer yandan ABD pazarından büyük ölçüde uzak kalan ve iç pazardaki talebin zayıflamasıyla karşılaşan Çinli üreticiler, stratejik odaklarını doğrudan Avrupa'ya çevirdi.

Pazar Payı Artışı: Schmidt Automotive Research verilerine göre, Çinli markalar 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarında %10,7'lik bir paya ulaştı (bir önceki yıl bu oran %5,7 seviyesindeydi).

Baskı ve Küçülme: Avrupa'daki düşük talep, ABD gümrük vergileri ve elektrikli araç dönüşüm maliyetleri nedeniyle Volkswagen ve BMW gibi devler binlerce çalışanı işten çıkarmayı ve fabrika kapatmayı değerlendiriyor.

TARİFE SAVAŞLARI VE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT HAMLESİ

AB'nin Çin menşeli tam elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşılık, Çinli üreticiler içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerine ağırlık verdi. İkinci çeyrek verilerine göre Çinli markaların Batı Avrupa şarj edilebilir hibrit pazarındaki payı iki yıl önceki %2,2 seviyesinden %26'ya yükseldi.

Avrupa otomotiv lobisi, Çin üretimi hibrit araçlara da vergi getirilmesi ve "Avrupa'da Üretilmiştir" maddesiyle asgari yerli parça zorunluluğu uygulanması için baskı yapıyor. Ancak Avrupalı üreticiler bir yandan rekabet ederken, diğer yandan atıl fabrika kapasitelerini Çinli markalara satarak veya teknoloji ortaklıkları kurarak bu yükselişten faydalanmaya çalışıyor.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER VE YENİ MARKALAR