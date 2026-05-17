2021’de veda etmişti: Japon efsan eküllerinden doğuyor!

CX-3'ün ilk nesli 2014 yılında tanıtıldı ve Mazda'nın CX-30'a daha fazla ticari alan açmak için 2021 yılında piyasadan çekmeye karar verdiği zamana kadar Avrupa pazarında kaldı .

Hiroşima merkezli şirket, Japonya'da mali yılın sona ermesinin ardından yayınlanan resmi finansal belgelerle yeni bir giriş seviyesi SUV'nin piyasaya sürüleceğini doğrulayarak, önümüzdeki yıl ikinci nesil modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni nesil CX-3, Mazda ve Ford'un ortak yatırımı olan ve 1995'ten beri faaliyet gösteren, dört milyonu aşkın araç üretimine ulaşmış Tayland'daki Auto Alliance Thailand (AAT) fabrikasında üretilecek .

Üretim sadece yerel pazarla sınırlı kalmayacak; Mazda, modeli Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerine de ihraç etmeyi planlıyor. Modelin dünya çapındaki tüm pazarlara geri dönüp dönmeyeceği henüz kesin değil.

Yeni CX-3 hakkında bilgiler sınırlı kalmaya devam ediyor. Mazda, modelin elektrikli bir versiyonunun olacağını doğruladı, ancak bunun hafif hibrit, tam hibrit veya şarj edilebilir hibrit sistem olup olmayacağını açıklamadı.

GÖRENLER GELECEĞİN MAZDA2’Sİ SANDI AMA...

Yeni neslin hangi platformu kullanacağı da bilinmiyor. Mevcut model, on iki yıldan daha eski bir mimariye dayanıyor ve Mazda'nın, yeni CX-5'te olduğu gibi tamamen yeni bir temel yerine önemli bir evrimle ilerlemesi de ihtimal dışı değil .

Şirket henüz resmi bir tanıtım videosu yayınlamamış olsa da, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda (resimli) Vision X-Compact konseptiyle gelecekteki tasarım yönünün unsurlarını zaten göstermişti. Bu konsept , küçük bir hatchback formunda olup yeni nesil Mazda2'nin habercisi olarak kabul ediliyor ; ancak estetiği aynı zamanda bir sonraki CX-3'ün nasıl görünebileceğine dair de açık ipuçları veriyor.

Bu arada Mazda, son yıllarda Japon basınında sıkça dile getirilen CX-20 ismini benimsemek yerine CX-3 ismini koruyacak gibi görünüyor . Böyle bir hamle şirketin isimlendirme mantığına daha uygun olsa da, Mazda'nın CX-3 isminin yeni nesile geçiş yolculuğuna devam etmek için yeterince güçlü olduğunu düşündüğü anlaşılıyor.