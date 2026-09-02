200 lirayı alıp tezgahın başına geçti! YENİ Parti'li Akdoğan bir top kıyma ile acı gerçeği açıkladı

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, milyonların sırtındaki geçim yüküne kıyma fiyatları üzerinden dikkat çekti. Kasap dükkanında önlük giyerek tezgah başına geçen Akdoğan, 200 lira karşılığında sepete giren et miktarının son 3 yıl içerisinde nasıl eridiğini uygulamalı olarak gösterdi.

"750 GRAM KIYMANIN NE KADARINI ÇALIŞMIŞLAR?"

AKP'nin en son seçildiği 2023 yılında 200 liraya 750 gram kıyma alınabildiğini belirten Akdoğan, "Son kez iktidara geldiklerinde 2023 senesinde bugün eğer birisi 200 lirayı verirse 750 gram kıyma alabiliyordu. Bugüne geldiğimiz noktaya bakın o 750 gram kıymanın ne kadarını çalmışlar. Önce bir bu kıymayı çekelim, sonra hesabımızı yapalım. Burada 750 gram kıyma var. Son kez AK Parti iktidara geldiğinde en büyük kağıt parayı veriyorduk. 200 lirayı veriyorduk. Bu kadar kıyma alıyorduk. Ne zaman? 2023 yılında” ifadelerini kullandı.

Kestiği kıymayı terazide tartan Akdoğan, aradan geçen sürede alım gücünün geldiği noktayı şu sözlerle aktardı:

"Aradan 3 sene geçti. Bizim bu 200 TL karşılığında aldığımız 750 gram kıyma ne oldu? Şimdi bir de ona bakalım. Eğer 3 sene önce 200 lirayı cebime koyup Gül ablaya gelseydim bana bu ikisini birlikte verecekti. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 3 yıl geçti, 3 yıl zulmettiniz. Şimdi bu elimdeki koca kıyma gitti. Elimden 555 gram kıyma gitmiş. Ve kala kala ne kaldı? 3 yılın sonunda 200 liraya karşılık şu kadar. Bir top kıyma kaldı. İşte 200 lirayla şimdi alabildiğim kıyma bu"

KASAP DÜKKANINDA 200 LİRA HESABI

Milyonların geçim mücadelesi verdiğini ve ekonomik krizin sofralardaki temel gıdayı vurduğunu vurgulayan Akdoğan, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Ey iktidar sahipleri, eğer siz göreve gelmeseydiniz, eğer sandıkta yenilseydiniz bu kıymanın tamamı halkın olacaktı. Şimdi önümüzdeki seçimde YENİ Parti’ye sandıkta halkın desteğiyle yenileceksiniz. Bizim kıymamız yine böyle bu kadar büyüyecek" dedi.

YENİ PARTİ'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YENİ Parti’nin hazırladığı ekonomi ve üretim modellerini de paylaşan Akdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründeki dışa bağımlılığı bitireceklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjiyi, gübreyi, mazotu, yemi iktidar olduğumuzda destekleyeceğiz. Dolayısıyla üreticiye destek vereceğiz. Üretici küçükbaşı da büyükbaşı da ucuza üretecek. Ne olacak? Kasaba gelecek. Bu sefer kasap 200 lira karşılığında şu kadar kıyma verip müşterisine mahcup olmayacak. Üretici kazanacak. Kasabımız kazanacak. En sonunda tüketici yani halk alırken mutlu olacak. Çoluğuna çocuğuna, yaşlısına et yedirebilecek. Eti ithal bağımlılığından kurtaracağız. İthal bağımlılığından kurtardığımız, merayı desteklediğimiz; mazotundan gübresine, yeminden enerji maliyetine kadar düşürdüğümüz, devlet olarak desteklediğimiz et, sofralara ucuza gelecek. Sonra anneler ne yapacak? Bu kıymayı alacak. Yavrularına güzel köfte yapacak. Fakirin çocuğu da zenginin çocuğu da bu eti yiyebilecek. Biz YENİ Parti olarak dersimize çalıştık. Etin sofralara nasıl ucuz gelebileceğini biliyoruz. Çalıştığımız dersi halka anlatacağız, sandıkta oyu alacağız ve en sonunda halkımıza ucuz et yedireceğiz.

"MERA ALANLARINI KONUT ALANI YAPMAYACAĞIZ"

Mera alanlarını nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Bunu çalışıyoruz. Şimdiki iktidar gibi mera alanlarını konut alanı yapmayacağız. Mera ne demek? Hayvanın beslenmesi demektir. Bol beslenen, ucuza beslenen hayvan üreticiyi zora sokmayacak. Hem daha verimli olacak hem de üretici yem maliyetinden büyük oranda kurtulacak. Üreticinin mazotunu, üreticinin enerjisini, üreticinin gübresini de devlet olarak destekleyeceğiz. Ve nihayetinde merayı koruduk, girdileri destekledik, ithalattan da bu ülkeyi kurtarırsak çocuklarımıza ucuz, kaliteli, güzel et yedireceğiz."