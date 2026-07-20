Tabelalar alev alacak: 9 gecelik bombardıman petrolü uçurdu!

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında karşılıklı misillemelerle süren askeri kriz ve ABD’nin üst üste dokuzuncu gecede de İran hedeflerini bombalaması, küresel enerji koridorunu derinden sarsıyor.

Hafta sonu tırmanan bu askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 civarı değer kazanarak yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine tırmandı.

Her ne kadar operasyon dalgasının tamamlanmasıyla fiyatlar sabah saatlerinde hafif bir gevşemeyle 88 dolar civarına geri çekilse de küresel piyasalardaki gergin bekleyiş üst seviyede kalmaya devam ediyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişe ve Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, yurt içindeki akaryakıt tabelalarında henüz yeni bir fiyat değişimi gerçekleşmedi. Hatırlanacağı üzere, 17 Temmuz Cuma günü motorine ortalama 3 TL 12 kuruş, benzine ise 1 TL 14 kuruşluk büyük bir çifte zam yansıtılmıştı.

O tarihten bu yana fiyatlarda yeni bir değişiklik yaşanmazken, petrolün 88-90 dolar bandındaki bu ısrarcı seyri pompa fiyatları üzerinde yeni bir zam baskısı oluşturmaya devam ediyor.

20 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.69 Motorin 73.13 LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.54 Motorin 72.98 LPG 30.59

20 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.66 Motorin 74.25 LPG 31.29

20 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.94 Motorin 74.52 LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI