Orta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurdu

ABD'nin İran hedeflerine yönelik hava saldırılarının dokuzuncu geceye taşınmasıyla petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Enerji piyasasındaki bu sert yükselişin küresel enflasyon endişelerini artırması, kripto para piyasasını da baskı altında tutuyor.

Bitcoin fiyatı 64 bin 200 ile 65- bin dolar arasındaki dar bantta hareket ederken, toplam kripto piyasa değeri 2,3 trilyon dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp daha güvenli gördükleri lider paraya yönelmesiyle Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %56,5'e yükselirken, Solana ağındaki bir köprü protokolünden 1,65 milyon dolarlık kripto para çalınması güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Savaş gerilimine rağmen kurumsal taraftan gelen olumlu haberler piyasadaki düşüşü sınırlandırıyor. ABD'deki spot Bitcoin fonlarına (ETF) günlük 132 milyon dolarlık net para girişi yaşanması piyasadaki satış baskısını azaltırken, küresel çapta dijital varlıklara olan ilginin sürdüğünü gösteriyor.

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