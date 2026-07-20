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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurdu

Orta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurdu

Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimiyle petrolün 90 doları aşması kripto para piyasasını baskı altında tutuyor. Solana ağındaki 1,65 milyon dolarlık protokol hırsızlığı güvenlik endişesi yaratırken, spot ETF'lere 132 milyon dolarlık kurumsal giriş dü

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Orta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurdu

ABD'nin İran hedeflerine yönelik hava saldırılarının dokuzuncu geceye taşınmasıyla petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Enerji piyasasındaki bu sert yükselişin küresel enflasyon endişelerini artırması, kripto para piyasasını da baskı altında tutuyor.

Bitcoin fiyatı 64 bin 200 ile 65- bin dolar arasındaki dar bantta hareket ederken, toplam kripto piyasa değeri 2,3 trilyon dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp daha güvenli gördükleri lider paraya yönelmesiyle Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %56,5'e yükselirken, Solana ağındaki bir köprü protokolünden 1,65 milyon dolarlık kripto para çalınması güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Savaş gerilimine rağmen kurumsal taraftan gelen olumlu haberler piyasadaki düşüşü sınırlandırıyor. ABD'deki spot Bitcoin fonlarına (ETF) günlük 132 milyon dolarlık net para girişi yaşanması piyasadaki satış baskısını azaltırken, küresel çapta dijital varlıklara olan ilginin sürdüğünü gösteriyor.

20 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.176$ %-0.58 64.094$ 65.108$ -
Ethereum (ETH) 1.858$ %-0.50 1.852$ 1.892$ -

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

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Jito (JTO) 0,5952 $ +%9,32

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
币安人生 (币安人生) 0,6262 $ -%9,36
Filecoin (FIL) 0,7094 $ -%4,90
Zcash (ZEC) 531,33 $ -%4,80

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.106,03₺

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20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,89₺
Satış 85,90₺
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20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,18₺ 47,18₺ %0.05 09:35
Euro (EUR) 53,99₺ 54,00₺ %0.11 09:35
Sterlin (GBP) 63,56₺ 63,57₺ %0.05 09:34
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20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.69
Motorin 73.13
LPG 31.19
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20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.981
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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