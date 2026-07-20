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Halk TV Ekonomi Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel piyasalarda stagflasyon endişesi yaratırken, gümüş güvenli liman arayışıyla dipten güçlü döndü. Ons fiyatı 57 dolar sınırına gelirken, gram gümüş 86 lirayı aştı.

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Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?
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Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın küresel piyasalarda yarattığı stagflasyon endişesi, gümüş fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Güne altın fiyatlarındaki harekete paralel olarak dalgalı başlayan gümüş, jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebiyle dipten toparlanarak duruşunu korudu.

Körfez'den gelen sıcak haber akışıyla yön bulan piyasada, uluslararası arenada ons gümüş 57 dolar sınırının hemen altında dengeli bir seyir izliyor. Küresel fiyatlardaki bu seyir ve içerideki piyasa dinamikleriyle birlikte yurt içinde gram gümüş ise 86 TL'nin hemen üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

20 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 86,29₺ 86,32₺ %1.77 08:05
Ons Gümüş $ 56,89$ 56,91$ %1.74 08:05

20 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,29₺
Satış 86,32₺

20 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 56,89$
Satış 56,91$

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.099,99₺
Satış 6.106,03₺
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20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,17₺ 47,18₺ %0.04 08:05
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.17 08:05
Sterlin (GBP) 63,56₺ 63,58₺ %0.07 08:05
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20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.69
Motorin 73.13
LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.981
Değişim %-1,90

20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.445$
Değişim %-0,16
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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