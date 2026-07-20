Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın küresel piyasalarda yarattığı stagflasyon endişesi, gümüş fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Güne altın fiyatlarındaki harekete paralel olarak dalgalı başlayan gümüş, jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebiyle dipten toparlanarak duruşunu korudu.

Körfez'den gelen sıcak haber akışıyla yön bulan piyasada, uluslararası arenada ons gümüş 57 dolar sınırının hemen altında dengeli bir seyir izliyor. Küresel fiyatlardaki bu seyir ve içerideki piyasa dinamikleriyle birlikte yurt içinde gram gümüş ise 86 TL'nin hemen üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

20 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

20 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.69 Motorin 73.13 LPG 31.19

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