Akşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyor

Orta Doğu'da ABD ve İran arasında hafta sonu karşılıklı kayıplarla tırmanan askeri kriz, ABD'nin üst üste dokuzuncu gecede de İran hedeflerini bombalamasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Küresel piyasalarda bu gerilimin tetiklediği stagflasyon endişesiyle dolar endeksi 100,710 puana gerileyip son bir ayda yüzde 0,10 değer kaybetse de Türk lirasının kendi iç dinamiklerindeki zayıflama durdurulamıyor. Hem sınır hattındaki savaş tamtamlarının yarattığı riskten kaçış eğilimi hem de TL'deki süregelen değer kaybı nedeniyle dolar 47,17 TL seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırdı.

Uluslararası arenada ABD-İran çatışmalarının gölgesinde dolar karşısında güç kazanan euro, TL karşısındaki yükselişini de hızlandırarak 54,02 TL ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Benzer şekilde, hem küresel risk algısının tetiklediği hareketlilik hem de içerideki değer kaybıyla yönünü yukarı çeviren sterlin de 63,56 TL seviyesine yükseldi ve 63,82 TL'lik tarihi rekoruna bir kez daha yaklaşmış oldu.

20 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

20 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.69 Motorin 73.13 LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI