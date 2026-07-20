Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Akşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyor

Akşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyor

Orta Doğu'da ABD-İran çatışması son dokuzuncu gecede de sürerken, küresel stagflasyon krizi derinleşti. Sınır hattındaki savaş tamtamları ve TL'deki zayıflamayla dolar 47,17 lira, euro ise 54,02 lirayı görerek tarihi rekor tazeledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyor

Orta Doğu'da ABD ve İran arasında hafta sonu karşılıklı kayıplarla tırmanan askeri kriz, ABD'nin üst üste dokuzuncu gecede de İran hedeflerini bombalamasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Küresel piyasalarda bu gerilimin tetiklediği stagflasyon endişesiyle dolar endeksi 100,710 puana gerileyip son bir ayda yüzde 0,10 değer kaybetse de Türk lirasının kendi iç dinamiklerindeki zayıflama durdurulamıyor. Hem sınır hattındaki savaş tamtamlarının yarattığı riskten kaçış eğilimi hem de TL'deki süregelen değer kaybı nedeniyle dolar 47,17 TL seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırdı.

Uluslararası arenada ABD-İran çatışmalarının gölgesinde dolar karşısında güç kazanan euro, TL karşısındaki yükselişini de hızlandırarak 54,02 TL ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Benzer şekilde, hem küresel risk algısının tetiklediği hareketlilik hem de içerideki değer kaybıyla yönünü yukarı çeviren sterlin de 63,56 TL seviyesine yükseldi ve 63,82 TL'lik tarihi rekoruna bir kez daha yaklaşmış oldu.

20 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,17₺ 47,18₺ %0.04 08:00
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.17 08:00
Sterlin (GBP) 63,57₺ 63,58₺ %0.08 08:00
Kanada Doları 33,59₺ 33,76₺ %0.10 07:59
İsviçre Frangı 58,49₺ 58,51₺ %0.16 08:00
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.05 07:51
Avustralya Doları 32,92₺ 33,09₺ %0.25 08:00
Danimarka Kronu 7,20₺ 7,24₺ %0.06 07:59
Norveç Kronu 4,89₺ 4,91₺ %0.19 08:00
İsveç Kronu 4,88₺ 4,90₺ %0.05 07:59
Çin Yuanı 6,97₺ 6,97₺ %0.12 08:00
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.04 08:00
BAE Dirhemi 12,84₺ 12,85₺ %0.04 08:00
Suudi Arabistan Riyali 12,51₺ 12,57₺ %0.00 12:54

20 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,17₺
Satış 47,18₺

20 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,02₺
Satış 54,03₺

20 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,57₺
Satış 63,58₺

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.099,99₺
Satış 6.106,03₺
Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyorPiyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,33₺
Satış 86,35₺
Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.69
Motorin 73.13
LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.981
Değişim %-1,90

20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.552$
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro