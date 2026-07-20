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Halk TV Ekonomi Borsada kritik baraj yıkıldı: Açılışta bir darbe daha aldı!

Borsada kritik baraj yıkıldı: Açılışta bir darbe daha aldı!

Borsa İstanbul, resmi tatil sonrası başlayan satış dalgasının derinleşmesiyle 14 bin puan sınırının altına indi. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe de satıcılı başladı.

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Borsada kritik baraj yıkıldı: Açılışta bir darbe daha aldı!

Borsa İstanbul, geçen hafta 15 Temmuz resmi tatili sonrasında yakaladığı güçlü duruşu koruyamayarak sert bir düşüş trendine girdi. 17 Temmuz'da başlayan satış dalgası, haftanın son işlem günü olan 18 Temmuz Cuma günü daha da derinleşti.

Cuma gününü yüzde 1,90 değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 270,24 puan birden gerileyerek kritik 14 bin puan sınırının altına indi ve haftayı 13 bin 981,05 puandan kapattı. Bu sert geri çekilmeyle birlikte borsanın haftalık toplam kaybı yüzde 0,79’u buldu.

Geçen hafta yaşanan bu büyük yaralanmanın ardından, BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe de ne yazık ki satıcılı bir başlangıç yaptı. Orta Doğu'da ABD'nin İran hedeflerini onuncu gecede de bombalamasıyla tırmanan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin gölgesinde endeks, açılışta yüzde 0,32 değer kaybetti.

Açılışta 44,89 puan gerileyerek 13 bin 936,16 puandan adım atan borsada, yatırımcıların temkinli ve gergin bekleyişi sürüyor.

20 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.993
Günlük değişim %0.08
Gün içi düşük 13.911
Gün içi yüksek 14.074
Önceki kapanış 13.981
Saat 11:10

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ALTNY 16,80 %9,80
AVGYO 15,70 %5,72
LYDYE 14.040,00 %5,39
ENSRI 6,50 %3,50
EYGYO 2,74 %3,01

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 2.271,00 %-9,97
KLSYN 14,40 %-3,16
KRDMB 143,70 %-1,24
DOFER 30,26 %-1,18
ANELE 99,00 %-1,10

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 353,25 67.003.047,00
ASTOR 287,25 48.276.384,00
KTLEV 188,60 36.073.522,00
EREGL 42,48 29.510.473,68
AKBNK 66,60 27.900.471,60

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.099,99₺
Satış 6.106,03₺
Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyorPiyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,49₺
Satış 86,51₺
Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,18₺ 47,18₺ %0.05 11:09
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.16 11:10
Sterlin (GBP) 63,62₺ 63,62₺ %0.14 11:10
Akşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyorAkşam füzeler yağdı, sabah piyasalar sarsıldı: Döviz rekordan rekora koşuyor

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.69
Motorin 73.13
LPG 31.19
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20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.249$
Değişim %-0,47
Orta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurduOrta Doğu'daki kritik hamle kripto piyasasını da vurdu
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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