Borsada kritik baraj yıkıldı: Açılışta bir darbe daha aldı!

Borsa İstanbul, geçen hafta 15 Temmuz resmi tatili sonrasında yakaladığı güçlü duruşu koruyamayarak sert bir düşüş trendine girdi. 17 Temmuz'da başlayan satış dalgası, haftanın son işlem günü olan 18 Temmuz Cuma günü daha da derinleşti.

Cuma gününü yüzde 1,90 değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 270,24 puan birden gerileyerek kritik 14 bin puan sınırının altına indi ve haftayı 13 bin 981,05 puandan kapattı. Bu sert geri çekilmeyle birlikte borsanın haftalık toplam kaybı yüzde 0,79’u buldu.

Geçen hafta yaşanan bu büyük yaralanmanın ardından, BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe de ne yazık ki satıcılı bir başlangıç yaptı. Orta Doğu'da ABD'nin İran hedeflerini onuncu gecede de bombalamasıyla tırmanan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin gölgesinde endeks, açılışta yüzde 0,32 değer kaybetti.

Açılışta 44,89 puan gerileyerek 13 bin 936,16 puandan adım atan borsada, yatırımcıların temkinli ve gergin bekleyişi sürüyor.

20 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ALTNY 16,80 %9,80 AVGYO 15,70 %5,72 LYDYE 14.040,00 %5,39 ENSRI 6,50 %3,50 EYGYO 2,74 %3,01

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DSTKF 2.271,00 %-9,97 KLSYN 14,40 %-3,16 KRDMB 143,70 %-1,24 DOFER 30,26 %-1,18 ANELE 99,00 %-1,10

20 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASELS 353,25 67.003.047,00 ASTOR 287,25 48.276.384,00 KTLEV 188,60 36.073.522,00 EREGL 42,48 29.510.473,68 AKBNK 66,60 27.900.471,60

20 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.69 Motorin 73.13 LPG 31.19

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