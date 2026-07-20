Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki askeri kriz, hafta sonu karşılıklı kayıpların yaşanması ve ABD'nin üst üste dokuzuncu gecede de İran hedeflerini vurmasıyla iyice tırmandı. Haftanın ilk günü olan 20 Temmuz Pazartesi sabahı, artan savaş ve enflasyon baskısıyla Brent petrolün 90 doları aşması, küresel piyasalarda stagflasyon endişelerini tetikledi.

Bu durum, Fed'in faizleri daha da artırabileceği beklentisini güçlendirerek faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini yükseltti ve sabah saatlerinde fiyatlarda sert bir dalgalanmaya yol açtı.

Operasyon dalgasının tamamlandığına yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatlarının 88 dolar civarına gerilemesi, altın piyasasına hafif bir nefes aldırarak fiyatların dipten toparlanmasını sağladı.

Güne düşüşle başladıktan sonra yönünü yukarı çeviren ons altın 4 bin 25 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içi piyasalarda ise gram altın 6 bin 100 TL sınırında işlem görmeye devam ediyor.

20 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

20 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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