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Halk TV Ekonomi Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor

Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran askeri kriziyle güne sert dalgalanmayla başlayan altın piyasası, Brent petrolün gerilemesiyle nefes aldı. Güne düşüşle başlayan ons altın 4 bin 25 dolarda dengelenirken, gram altın ise 6 bin 100 lira sınırında tutunuyor

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Piyasalar alev alev, enflasyon kıskacı daralıyor: Güvenli limanda tansiyon düşmüyor
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Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki askeri kriz, hafta sonu karşılıklı kayıpların yaşanması ve ABD'nin üst üste dokuzuncu gecede de İran hedeflerini vurmasıyla iyice tırmandı. Haftanın ilk günü olan 20 Temmuz Pazartesi sabahı, artan savaş ve enflasyon baskısıyla Brent petrolün 90 doları aşması, küresel piyasalarda stagflasyon endişelerini tetikledi.

Bu durum, Fed'in faizleri daha da artırabileceği beklentisini güçlendirerek faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini yükseltti ve sabah saatlerinde fiyatlarda sert bir dalgalanmaya yol açtı.

Operasyon dalgasının tamamlandığına yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatlarının 88 dolar civarına gerilemesi, altın piyasasına hafif bir nefes aldırarak fiyatların dipten toparlanmasını sağladı.

Güne düşüşle başladıktan sonra yönünü yukarı çeviren ons altın 4 bin 25 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içi piyasalarda ise gram altın 6 bin 100 TL sınırında işlem görmeye devam ediyor.

20 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.093,44₺ 6.094,74₺ %0.06 08:05
Ons Altın $ 4.017,75$ 4.018,29$ %0.02 08:05
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.700,00$ 128.800,00$ %0.00 12:22

20 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.099,99₺
Satış 6.106,03₺

20 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.017,75$
Satış 4.018,29$

20 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.700,00$
Satış 128.800,00$

20 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,29₺
Satış 86,32₺
Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?Güne düşüşle başladı, yönünü yukarı çevirdi: Gümüş tutunabilecek mi?

20 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,17₺ 47,18₺ %0.04 08:05
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.17 08:05
Sterlin (GBP) 63,56₺ 63,58₺ %0.07 08:05
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20 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.69
Motorin 73.13
LPG 31.19

20 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.981
Değişim %-1,90

20 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.445$
Değişim %-0,16
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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