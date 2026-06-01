1993'te açılmıştı: Türkiye'nin ilki olan dev hipermarket kepenk indirdi

Türkiye'de modern perakende ve toplu alışveriş kültürünün en büyük simgelerinden biri olan köklü İçerenköy CarrefourSA, Alışveriş Merkezi (AVM) yönetimiyle yaşanan idari krizler ve tedarik süreçlerindeki tıkanmalar nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Tam 33 yıldır kesintisiz hizmet veren tarihi devin tam da Kurban Bayramı öncesi 18 Mayıs'ta kepenk indirdi.

MAYIS ORTASINDAN BU YANA HİZMET VERİLEMİYOR

İstanbul’da tüketim alışkanlıklarının dönüşüm noktası olarak kabul gören İçerenköy CarrefourSA hipermarketi, kapılarını tamamen kapatarak ticari faaliyetlerine son verdi. 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilere kapalı tutulan ve içeriye kimsenin alınmadığı devasa tesisin giriş kapısına ilk etapta "teknik bir nedenden dolayı" hizmet sunulamadığına dair bir bilgilendirme notu asılmıştı.

AVM YÖNETİMİYLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK KAPIYA YAZI ASTIRDI

Süreç ilerledikçe krizin basit bir teknik arızadan değil, mülk ve yönetimsel uyuşmazlıklardan kaynaklandığı anlaşıldı. Mağazanın giriş noktasına asılan yeni tabelada, alışverişe gelen tüketiciye yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Sayın müşterilerimiz, City's İstanbul AVM'den kaynaklanan nedenlerle ürün mal kabulü yapamadığımız için sizlere hizmet veremiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

Bu açıklamaya göre, City's İstanbul AVM idaresi ile yaşanan mal kabul ve lojistik pürüzlerinin, 33 yıllık dev dükkanın sonunu getiren ana etken oldu.

Çok sayıda tüketici, sosyal medya platformları üzerinden tepkilerini dile getirerek bayram hazırlıklarının yarım kaldığını belirtti. Mağaza yönetimi, bayram organizasyonları kapsamında önceden satışı yapılan koli teslimatlarının bu süreçte zorunlu olarak Acıbadem'de yer alan CarrefourSA şubesi üzerinden yürütüleceğini duyurdu.

33 yıllık devasa mağazanın geleceğine ilişkin ise henüz hissedarlardan veya üst yönetimden resmi bir açıklama yapılmadı.

127 DÖNÜMLÜK ALANDA 1993 YILINDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Uluslararası perakende zincirinin Türkiye'deki serüveni ilk kez 22 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bağlı İçerenköy mahallesinde bu hipermarket ile başlamıştı.

Dönemin geleneksel pazar ve bakkal anlayışına tamamen yeni bir boyut kazandıran mağaza; muazzam ürün çeşitliliği, devasa araç otoparkı ve her gereksinimi tek çatı altında bulma imkanı sayesinde kısa sürede İstanbul halkının en yoğun uğrak noktası haline gelmişti.

1996 senesinde bünyesine kapsamlı bir alışveriş kompleksi bölümü de eklenerek genişletilen dev tesis, uzun yıllar boyunca Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi (AVM) unvanıyla faaliyet yürüttü. Tam 127 dönümlük çok büyük bir arazi üzerine kurulan bu yapı, Anadolu Yakası'nın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.