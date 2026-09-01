1990'da kurulmuştu: Ünlü marka için 3 ay süre verildi

Türkiye genelinde mutfaklarda kullanılan çok sayıda küçük ev aletinin üretimini gerçekleştiren 36 yıllık köklü şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul merkezli Avesta Ev Aletleri borçları nedeniyle iflas koruması istedi. NTV'de yer alan habere göre, başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 aylık süre verdi.

1990'DAN BU YANA ÜRETİM YAPIYORDU

1990 yılında kurulan ve İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, evlerin mutfaklarında yoğun olarak kullanılan pek çok elektrikli cihazın imalatını üstleniyordu.

Şirketin ürün yelpazesinde çay ve kahve makineleri, semaverler, ızgara ile kızartma cihazları, ekmek kızartma makineleri, mutfak robotları, blenderlar, mikserler, meyve sıkacakları, et kıyma makineleri, tost makineleri ve fritözler yer alıyordu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Derinleşen finansal darboğaz nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan ve yeniden yapılandırma arayışına giren şirket mahkemenin kapısını çaldı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yürütülen incelemeler sonucunda şirket hakkında geçici konkordato mühleti verilmesini kararlaştırdı.

KOMİSER ATAMASI VE ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ

Mahkeme tarafından alınan geçici mühlet kararı doğrultusunda şirkete konkordato komiserleri görevlendirildi. Bu kapsamda komiser olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Avukat Mehmet Kılıç atandı.

Öte yandan, konkordato başvurusuna karşı çıkmak ve itiraz etmek isteyen alacaklılar için de yasal süre tanındı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi gereğince, konkordato mühleti verilmesini haklı kılacak bir durum olmadığını savunan alacaklıların, ellerindeki bilgi ve belgelerle birlikte 7 gün içerisinde mahkemeye müracaat ederek konkordato talebinin reddini talep edebileceği bildirildi.

GELİRLERDE YÜZDE 62'LİK BÜYÜK DÜŞÜŞ

Şirketin resmi vergi levhası kayıtları, yaşanan mali çöküşün boyutlarını rakamsal olarak net bir şekilde ortaya koydu.

Buna göre, 2023 yılında 368 bin 794 lira vergi matrahı üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk ettirilen şirketin, 2024 yılında matrahı 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi.

Ancak 2025 yılına gelindiğinde kriz derinleşti ve şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku ise 322 bin 617 liraya geriledi. Kayıtlara yansıyan bu rakamlar, şirketin gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında devasa bir düşüş yaşandığını gözler önüne serdi.