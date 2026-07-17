1980 ve 2011 yıllarında olanları hatırlattı: Altın tarihsel dibe mi çekiliyor?

Bank of America (BofA) analistleri, altın fiyatlarındaki beklentilerini güncelledi. Bankanın yıl sonu ons altın hedefini 4.360 dolar seviyesine düşürmesi, piyasalarda "yeni dip" tartışmalarını başlattı.

O KRİTİK YILLAR

BofA tarafından yayımlanan teknik analiz notunda, geçmişte 1980 ve 2011 yıllarında yaşanan ayı piyasası dönemlerine atıfta bulunuldu. Analistlere göre, ons fiyatının 3.702 ile 3.605 dolar bandına kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte, banka, yaşanabilecek bu olası düşüşlerin yatırımcılar için bir alım fırsatı yaratabileceğini savundu.

FIDELITY’DEN "FAİZ VE PETROL" TAKİBİ

ABD merkezli portföy yönetim şirketi Fidelity'nin portföy yöneticisi Ian Samson ise altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyan temel dinamiklerin hala geçerli olduğunu ifade etti.

Samson, piyasada şu an için olumlu ve olumsuz unsurların dengede olduğunu belirterek, "Şu anda ise olumlu ve olumsuz faktörler eşit sayıda. Altın, yıl sonuna kadar bugünkünden biraz daha yüksek olabilir. 2027'de ise boğa piyasası koşusuna devam edebilir. Altın ağırlığımızı artırmak için bir planımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Fidelity yöneticisi, portföylerinde altın ağırlığını artırmak için özellikle petrol fiyatlarının seyrini ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) izleyeceği faiz politikalarını yakından takip ettiklerini belirtti.