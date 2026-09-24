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Halk TV Ekonomi 19 Mart boykotçularına “vatan haini” diyen isim fon soruşturmasında tutuklandı

19 Mart boykotçularına “vatan haini” diyen isim fon soruşturmasında tutuklandı

19 Mart eylemleri sırasında boykot çağrılarına katılanları “vatan haini” sözleriyle hedef alan Abdülkadir Özkan, fon skandalı soruşturması kapsamında tutuklandı.

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19 Mart boykotçularına “vatan haini” diyen isim fon soruşturmasında tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım yöneticileri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.

BOYKOTÇULARI "VATAN HAİNİ" SÖZLERİYLE HEDEF ALMIŞTI

Fon skandalında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı! 19 Mart boykotçularına 'vatan haini' demiştiFon skandalında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı! 19 Mart boykotçularına 'vatan haini' demişti

Abdülkadir Özkan, 19 Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı başlayan protestoların ardından EspressoLab'e yönelik boykot çağrılarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Özkan, boykota katılanları "vatan haini" olarak nitelendirmiş ve paylaşımı kamuoyunda tepki çekmişti. Özkan'ın sözleri, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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