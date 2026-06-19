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Halk TV Ekonomi Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!

Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!

Benzine gelen 96 kuruşluk indirim tabelaya yansırken, gözler küresel piyasalara çevrildi. ABD ve İran arasındaki anlaşma imza törenine ABD'li ve İranlı temsilcilerin katılmayacağı haberi, petrolü yeniden hareketlendirdi.

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Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!
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Akaryakıt fiyatlarında bugün yeni bir indirim tabelalarda yerini aldı. Eşel mobil sistemi kapsamında benzine 96 kuruşluk indirim yansıdı.

Petrol fiyatları ise son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Dün ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasının uzaktan imzalanmasının ardından petrol fiyatları 76,52 dolara kadar gerilemişti.

Bugün ise tabloda küçük bir değişiklik var ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ve İran'lı temsilcilerin İsviçre'de düzenlenecek imza törenine katılmayacağının belirtilmesi, petrol fiyatlarında hafif bir yükselişe yol açtı.

Brent Petrol
Değer 79,70$
Değişim %0,67

19 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.03
Motorin 64.29
LPG 31.39

19 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.14
Motorin 65.55
LPG 31.97

19 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.14
Motorin 65.55
LPG 31.97

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.393,59₺
Satış 6.399,62₺
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19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,67₺
Satış 96,70₺
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19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.08 10:30
Euro (EUR) 53,19₺ 53,21₺ %0.09 10:30
Sterlin (GBP) 61,32₺ 61,33₺ %0.06 10:30
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19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.739
Değişim %-0,59
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19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.754$
Değişim %-0,56
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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