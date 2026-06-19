Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!

Akaryakıt fiyatlarında bugün yeni bir indirim tabelalarda yerini aldı. Eşel mobil sistemi kapsamında benzine 96 kuruşluk indirim yansıdı.

Petrol fiyatları ise son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Dün ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasının uzaktan imzalanmasının ardından petrol fiyatları 76,52 dolara kadar gerilemişti.

Bugün ise tabloda küçük bir değişiklik var ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ve İran'lı temsilcilerin İsviçre'de düzenlenecek imza törenine katılmayacağının belirtilmesi, petrol fiyatlarında hafif bir yükselişe yol açtı.

19 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.03 Motorin 64.29 LPG 31.39

19 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.14 Motorin 65.55 LPG 31.97

19 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.14 Motorin 65.55 LPG 31.97

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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