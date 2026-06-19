Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!

Kripto para piyasaları, ABD'nin sert para politikası ile tekrar sert bir düşüş trendine girdi. Doların küresel piyasalarda güç kazanması, yatırımcıların kripto gibi riskli varlıklardan kaçışını hızlandırırken, spot ETF’lerden yaşanan yoğun sermaye çıkışları ve kurumsal yatırımcıların koruyucu satım opsiyonlarına yönelmesi piyasadaki tedirginliği derinleştirdi.

19 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 2,07 $ +%22,28 DeXe (DEXE) 16,61 $ +%11,63 Worldcoin (WLD) 0,6375 $ +%4,55

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim SPX6900 (SPX) 0,3618 $ -%8,44 Avalanche (AVAX) 6,06 $ -%8,18 JUST (JST) 0,07708 $ -%6,45

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ