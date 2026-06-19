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Halk TV Ekonomi Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!

Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!

ABD'nin sert para politikası, kripto piyasalarında deprem yarattı. Piyasalarda dolar güçlenirken riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Spot ETF'lerden yaşanan sermaye çıkışı ve kurumsal yatırımcıların satım opsiyonlarına yönelmesi tedirginliği artırdı.

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Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!
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Kripto para piyasaları, ABD'nin sert para politikası ile tekrar sert bir düşüş trendine girdi. Doların küresel piyasalarda güç kazanması, yatırımcıların kripto gibi riskli varlıklardan kaçışını hızlandırırken, spot ETF’lerden yaşanan yoğun sermaye çıkışları ve kurumsal yatırımcıların koruyucu satım opsiyonlarına yönelmesi piyasadaki tedirginliği derinleştirdi.

19 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 62.754$ %-0.56 62.387$ 63.122$ -
Ethereum (ETH) 1.697$ %-0.88 1.683$ 1.719$ -

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,07 $ +%22,28
DeXe (DEXE) 16,61 $ +%11,63
Worldcoin (WLD) 0,6375 $ +%4,55

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
SPX6900 (SPX) 0,3618 $ -%8,44
Avalanche (AVAX) 6,06 $ -%8,18
JUST (JST) 0,07708 $ -%6,45

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.393,59₺
Satış 6.399,62₺
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19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,67₺
Satış 96,70₺
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19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.08 10:30
Euro (EUR) 53,19₺ 53,21₺ %0.09 10:30
Sterlin (GBP) 61,32₺ 61,33₺ %0.06 10:30
Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!

19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.739
Değişim %-0,59
Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozduBorsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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