Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!
ABD'nin sert para politikası, kripto piyasalarında deprem yarattı. Piyasalarda dolar güçlenirken riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Spot ETF'lerden yaşanan sermaye çıkışı ve kurumsal yatırımcıların satım opsiyonlarına yönelmesi tedirginliği artırdı.
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Kripto para piyasaları, ABD'nin sert para politikası ile tekrar sert bir düşüş trendine girdi. Doların küresel piyasalarda güç kazanması, yatırımcıların kripto gibi riskli varlıklardan kaçışını hızlandırırken, spot ETF’lerden yaşanan yoğun sermaye çıkışları ve kurumsal yatırımcıların koruyucu satım opsiyonlarına yönelmesi piyasadaki tedirginliği derinleştirdi.
19 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|62.754$
|%-0.56
|62.387$
|63.122$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.697$
|%-0.88
|1.683$
|1.719$
|-
19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Audiera (BEAT)
|2,07 $
|+%22,28
|DeXe (DEXE)
|16,61 $
|+%11,63
|Worldcoin (WLD)
|0,6375 $
|+%4,55
19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|SPX6900 (SPX)
|0,3618 $
|-%8,44
|Avalanche (AVAX)
|6,06 $
|-%8,18
|JUST (JST)
|0,07708 $
|-%6,45
19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.08
|10:30
|Euro (EUR)
|53,19₺
|53,21₺
|%0.09
|10:30
|Sterlin (GBP)
|61,32₺
|61,33₺
|%0.06
|10:30
19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi