Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!

Gümüş fiyatları da bu sabah tüm değerli metaller gibi çakıldı. Fed'den gelen sert para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar, altının yanı sıra gümüşü de aşağı çekti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası yanlısı tutumu doları son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı, faiz getirisi olmayan değerli metallerden kaçış başladı. İran-ABD barış anlaşmasının piyasalara verdiği olumlu ivme de kısa sürede söndü.

105 TL seviyesinde izleyen gram gümüş 95 TL'ye kadar gerilerken, 70 dolar sınırını geçemeyen ons gümüş ise 65 doların altına düştü.

19 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

19 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

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