Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!
Fed'in sıkı para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar gümüş fiyatlarını düşürdü. Gram gümüş 95 liraya kadar gerilerken, ons gümüş 65 doların altına indi. Güvenli limanlardan kaçış sürüyor.
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Gümüş fiyatları da bu sabah tüm değerli metaller gibi çakıldı. Fed'den gelen sert para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar, altının yanı sıra gümüşü de aşağı çekti.
Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası yanlısı tutumu doları son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı, faiz getirisi olmayan değerli metallerden kaçış başladı. İran-ABD barış anlaşmasının piyasalara verdiği olumlu ivme de kısa sürede söndü.
105 TL seviyesinde izleyen gram gümüş 95 TL'ye kadar gerilerken, 70 dolar sınırını geçemeyen ons gümüş ise 65 doların altına düştü.
19 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|95,42₺
|95,44₺
|%-2.72
|08:59
|Ons Gümüş $
|63,91$
|63,93$
|%-2.72
|08:59
19 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.08
|08:58
|Euro (EUR)
|53,13₺
|53,14₺
|%-0.04
|08:59
|Sterlin (GBP)
|61,32₺
|61,34₺
|%0.07
|08:59
19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi