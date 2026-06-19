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Halk TV Ekonomi Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!

Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!

Fed'in sıkı para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar gümüş fiyatlarını düşürdü. Gram gümüş 95 liraya kadar gerilerken, ons gümüş 65 doların altına indi. Güvenli limanlardan kaçış sürüyor.

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Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!
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Gümüş fiyatları da bu sabah tüm değerli metaller gibi çakıldı. Fed'den gelen sert para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar, altının yanı sıra gümüşü de aşağı çekti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası yanlısı tutumu doları son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı, faiz getirisi olmayan değerli metallerden kaçış başladı. İran-ABD barış anlaşmasının piyasalara verdiği olumlu ivme de kısa sürede söndü.

105 TL seviyesinde izleyen gram gümüş 95 TL'ye kadar gerilerken, 70 dolar sınırını geçemeyen ons gümüş ise 65 doların altına düştü.

19 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 95,42₺ 95,44₺ %-2.72 08:59
Ons Gümüş $ 63,91$ 63,93$ %-2.72 08:59

19 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,38₺
Satış 95,39₺

19 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 63,88$
Satış 63,89$

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.393,59₺
Satış 6.399,62₺
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19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.08 08:58
Euro (EUR) 53,13₺ 53,14₺ %-0.04 08:59
Sterlin (GBP) 61,32₺ 61,34₺ %0.07 08:59
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19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.827
Değişim %0,00

19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.599$
Değişim %-0,81
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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