Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

Döviz piyasalarında bu sabah dolar rüzgarı esti. Dolar endeksi, 12 Mayıs 2025'ten beri en yüksek seviyesini görerek 100,985 puana ulaştı.

Merkez Bankası'nın baskılama çabalarına rağmen dolar/TL tarafında da rekor tazelendi, 46,45 TL ile zirve yaptı. G

üçlenen dolar karşısında diğer para birimleri ise geri adım attı. 17 Haziran'da 53,94 TL ile rekor kıran euro, 53,19 TL'ye kadar çakıldı. Hafta başında 62,25 TL ile tarihi zirvesini gören sterlin de 61,28 TL'ye kadar geriledi.

Dolardaki bu güçlenmenin arkasında Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası tutumu yer alıyor. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl içinde faiz artırımına gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Piyasalarda Aralık ayında faiz artışı olasılığı %61'den %87'ye yükseldi. Enflasyon korkusu ile faiz artırımına önlem almak isteyen yatırımcılar güvenli limanlardan kaçara dolara sığındı.

19 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

19 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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