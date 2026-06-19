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Halk TV Ekonomi Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

Dolar endeksi Mayıs 2025'ten beri en yüksek seviyesini görürken dolar, TL karşısında 46,45 TL ile rekor tazeledi. Güçlenen dolar karşısında Euro 53,19 TL’ye, Sterlin ise 61,28 TL’ye çakıldı.

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Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

Döviz piyasalarında bu sabah dolar rüzgarı esti. Dolar endeksi, 12 Mayıs 2025'ten beri en yüksek seviyesini görerek 100,985 puana ulaştı.

Merkez Bankası'nın baskılama çabalarına rağmen dolar/TL tarafında da rekor tazelendi, 46,45 TL ile zirve yaptı. G

üçlenen dolar karşısında diğer para birimleri ise geri adım attı. 17 Haziran'da 53,94 TL ile rekor kıran euro, 53,19 TL'ye kadar çakıldı. Hafta başında 62,25 TL ile tarihi zirvesini gören sterlin de 61,28 TL'ye kadar geriledi.

Dolardaki bu güçlenmenin arkasında Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası tutumu yer alıyor. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl içinde faiz artırımına gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Piyasalarda Aralık ayında faiz artışı olasılığı %61'den %87'ye yükseldi. Enflasyon korkusu ile faiz artırımına önlem almak isteyen yatırımcılar güvenli limanlardan kaçara dolara sığındı.

19 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.08 09:01
Euro (EUR) 53,13₺ 53,14₺ %-0.04 09:00
Sterlin (GBP) 61,31₺ 61,31₺ %0.03 09:01
Kanada Doları 32,65₺ 32,81₺ %-0.17 09:01
İsviçre Frangı 57,54₺ 57,54₺ %-0.18 09:00
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.02 08:59
Avustralya Doları 32,36₺ 32,52₺ %-0.08 09:01
Danimarka Kronu 7,06₺ 7,10₺ %-0.25 09:00
Norveç Kronu 4,73₺ 4,76₺ %-0.54 09:01
İsveç Kronu 4,81₺ 4,83₺ %-0.29 09:01
Çin Yuanı 6,84₺ 6,84₺ %-0.15 09:01
Rus Rublesi 0,63₺ 0,63₺ %0.09 09:01
BAE Dirhemi 12,65₺ 12,65₺ %0.10 09:01
Suudi Arabistan Riyali 12,31₺ 12,37₺ %0.06 06:30

19 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,44₺
Satış 46,45₺

19 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,13₺
Satış 53,14₺

19 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,32₺
Satış 61,33₺

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.393,59₺
Satış 6.399,62₺
Barış bile kurtaramadı: Altın sert çakıldı!Barış bile kurtaramadı: Altın sert çakıldı!

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,42₺
Satış 95,45₺
Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!Altının ardından sıra gümüşe geldi: Kaçan kaçana!

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.827
Değişim %0,00

19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.599$
Değişim %-0,81
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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