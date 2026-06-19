Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu

Perşembe günü güçlü bir yükseliş yaşayan İstanbul borsası, günü yüzde 2,82 değer kazanarak kapattı. Bist 100 endeksi, 406,20 puan artarak günü 14 bin 827,35 puandan tamamladı.

Haftanın son işlem gününde ise tablo değişti. Bist 100 endeksi, bugün yüzde 0,78 değer kaybederek 116,38 puan düşüş yaşadı ve 14 bin 710,97 puana gerileyerek açıldı. Küresel piyasalarda yaşanan risk kaçışı, Borsa İstanbul'a da vurdu.

19 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BRMEN 16,34 %9,96 YAYLA 28,82 %5,41 SANEL 64,80 %5,02 MMCAS 63,00 %5,00 CELHA 17,50 %4,79

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim IHAAS 56,20 %-9,94 KONTR 5,54 %-9,92 FRIGO 1,84 %-9,80 OZATD 1.532,00 %-7,99 GENKM 17,80 %-7,34

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) BIGCH 6,79 251.239.668,96 THYAO 324,00 171.916.992,00 SELEC 165,10 86.341.521,50 TRALT 50,80 80.879.238,80 TUPRS 226,80 69.062.414,40

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI