Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu
Perşembe günü güçlü bir yükselişle Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Küresel piyasalarda yaşanan risk kaçışının etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 14 bin 710 puana gerileyerek başladı.
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Perşembe günü güçlü bir yükseliş yaşayan İstanbul borsası, günü yüzde 2,82 değer kazanarak kapattı. Bist 100 endeksi, 406,20 puan artarak günü 14 bin 827,35 puandan tamamladı.
Haftanın son işlem gününde ise tablo değişti. Bist 100 endeksi, bugün yüzde 0,78 değer kaybederek 116,38 puan düşüş yaşadı ve 14 bin 710,97 puana gerileyerek açıldı. Küresel piyasalarda yaşanan risk kaçışı, Borsa İstanbul'a da vurdu.
19 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.747
|Günlük değişim
|%-0.54
|Gün içi düşük
|14.658
|Gün içi yüksek
|14.797
|Önceki kapanış
|14.827
|Saat
|10:33
19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BRMEN
|16,34
|%9,96
|YAYLA
|28,82
|%5,41
|SANEL
|64,80
|%5,02
|MMCAS
|63,00
|%5,00
|CELHA
|17,50
|%4,79
19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|IHAAS
|56,20
|%-9,94
|KONTR
|5,54
|%-9,92
|FRIGO
|1,84
|%-9,80
|OZATD
|1.532,00
|%-7,99
|GENKM
|17,80
|%-7,34
19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|BIGCH
|6,79
|251.239.668,96
|THYAO
|324,00
|171.916.992,00
|SELEC
|165,10
|86.341.521,50
|TRALT
|50,80
|80.879.238,80
|TUPRS
|226,80
|69.062.414,40
19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,43₺
|46,44₺
|%0.07
|10:33
|Euro (EUR)
|53,19₺
|53,20₺
|%0.08
|10:33
|Sterlin (GBP)
|61,34₺
|61,34₺
|%0.08
|10:32
19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi