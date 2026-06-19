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Halk TV Ekonomi Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu

Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu

Perşembe günü güçlü bir yükselişle Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Küresel piyasalarda yaşanan risk kaçışının etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 14 bin 710 puana gerileyerek başladı.

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Borsada rüzgar tersine döndü: Küresel piyasalardan gelen dalga dengeleri bozdu

Perşembe günü güçlü bir yükseliş yaşayan İstanbul borsası, günü yüzde 2,82 değer kazanarak kapattı. Bist 100 endeksi, 406,20 puan artarak günü 14 bin 827,35 puandan tamamladı.

Haftanın son işlem gününde ise tablo değişti. Bist 100 endeksi, bugün yüzde 0,78 değer kaybederek 116,38 puan düşüş yaşadı ve 14 bin 710,97 puana gerileyerek açıldı. Küresel piyasalarda yaşanan risk kaçışı, Borsa İstanbul'a da vurdu.

19 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.747
Günlük değişim %-0.54
Gün içi düşük 14.658
Gün içi yüksek 14.797
Önceki kapanış 14.827
Saat 10:33

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BRMEN 16,34 %9,96
YAYLA 28,82 %5,41
SANEL 64,80 %5,02
MMCAS 63,00 %5,00
CELHA 17,50 %4,79

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
IHAAS 56,20 %-9,94
KONTR 5,54 %-9,92
FRIGO 1,84 %-9,80
OZATD 1.532,00 %-7,99
GENKM 17,80 %-7,34

19 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
BIGCH 6,79 251.239.668,96
THYAO 324,00 171.916.992,00
SELEC 165,10 86.341.521,50
TRALT 50,80 80.879.238,80
TUPRS 226,80 69.062.414,40

19 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.393,59₺
Satış 6.399,62₺
Barış bile kurtaramadı: Altın sert çakıldı!Barış bile kurtaramadı: Altın sert çakıldı!

19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,63₺
Satış 96,65₺
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19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,43₺ 46,44₺ %0.07 10:33
Euro (EUR) 53,19₺ 53,20₺ %0.08 10:33
Sterlin (GBP) 61,34₺ 61,34₺ %0.08 10:32
Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!Piyasalar darmaduman oldu: Dolar alev alev!

19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!Benzinde beklenen indirim nihayet geldi!

19 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.746$
Değişim %-0,57
Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!Kriptoda büyük deprem: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor!
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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