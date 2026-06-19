Barış bile kurtaramadı: Altın sert çakıldı!
ABD-İran barışı altını kurtaramadı, yeni Fed Başkanı Warsh'ın sıkı para politikası dolar karşısında altını çakılma noktasına getirdi.
ABD ve İran'ın barışı altını kurtarmaya yetmedi. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sıkı para politikası tutumu piyasalarda dengeleri yeniden yazdı, güçlenen dolar karşısında altın çakıldı.
Sıkı para politikası ile sene sonuna kadar ABD'de faiz artırımı beklentileri yükseldi. Bu beklentiler doğrultusunda piyasalarda Aralık ayında faiz artışı olasılığı %61'den %87'ye çıktı.
Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl içinde faiz artırımına gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Enflasyon ve faiz kararları yatırımcıyı altından kaçırıp dolara iterek doları son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Goldman Sachs da bu tabloya paralel bir adım attı ve Aralık ayı için verdiği altın fiyat hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara çekti. Banka, bu yıl içinde Fed'den bir faiz indirimi beklemediğini belirtti.
19 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
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19 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
19 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,43₺
|46,44₺
|%0.07
|07:09
|Euro (EUR)
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|53,18₺
|%0.04
|07:29
|Sterlin (GBP)
|61,26₺
|61,28₺
|%-0.03
|07:09
19 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99