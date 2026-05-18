Kripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördü
Bitcoin 80 bin dolar sınırında tutunurken sert bir düşüşle mayıs ayının en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ise son bir yılın dibini gördü, coin piyasadaki sarsıntının simgesi oldu.
Kripto piyasasında sarsıntılar devam ediyor. 80 bin dolar sınırında tutunan Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Öncü coin, mayıs ayının başından beri en düşük değerini gördü, yüzde 1,74 değer kaybı ile 76 bin 734,52 dolara geriledi.
Ethereum son bir yılın dibini gördü. Son 24 saatte yüzde 3,32 oranında değer kaybeden coin 2 bin 112,05 dolara geriledi.
18 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $76.734,52 (%-1,74)
- Ethereum (ETH): $2.112,05 (%-3,32)
- Toplam piyasa değeri: 2,55 trilyon $
- 24s toplam hacim: $67,2B milyar $
- Saat: 09:20
18 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$76.734,52
|%-1,74
|$76.568,10
|$78.539,40
|25,26 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.112,05
|%-3,32
|$2.104,77
|$2.196,78
|12,46 milyar $
18 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|DeXe (DEXE)
|13,88 $
|+%6,21
|Hyperliquid (HYPE)
|45,18 $
|+%5,93
|Venice Token (VVV)
|14,53 $
|+%5,07
|Kite (KITE)
|0,2202 $
|+%4,40
|Zcash (ZEC)
|530,33 $
|+%3,37
18 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|BUILDon (B)
|0,3368 $
|-%14,55
|Bitcoin Cash (BCH)
|368,03 $
|-%11,47
|Pi (PI)
|0,1474 $
|-%7,52
|Injective (INJ)
|4,59 $
|-%7,08
|Terra Classic (LUNC)
|0,00007657 $
|-%6,34
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.653,18 TL
Gram altın satış: 6.654,06 TL
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,48 TL
Gram gümüş satış: 110,59 TL
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5631 TL
Dolar satış: 45,5899 TL
Euro alış: 52,9549 TL
Euro satış: 52,9931 TL
Sterlin alış: 60,6704 TL
Sterlin satış: 60,7040 TL
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi