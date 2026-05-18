Kripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördü

Bitcoin 80 bin dolar sınırında tutunurken sert bir düşüşle mayıs ayının en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ise son bir yılın dibini gördü, coin piyasadaki sarsıntının simgesi oldu.

Kripto piyasasında sarsıntılar devam ediyor. 80 bin dolar sınırında tutunan Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Öncü coin, mayıs ayının başından beri en düşük değerini gördü, yüzde 1,74 değer kaybı ile 76 bin 734,52 dolara geriledi.

Ethereum son bir yılın dibini gördü. Son 24 saatte yüzde 3,32 oranında değer kaybeden coin 2 bin 112,05 dolara geriledi.

18 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $76.734,52 (%-1,74)
  • Ethereum (ETH): $2.112,05 (%-3,32)
  • Toplam piyasa değeri: 2,55 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $67,2B milyar $
  • Saat: 09:20

18 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $76.734,52 %-1,74 $76.568,10 $78.539,40 25,26 milyar $
Ethereum (ETH) $2.112,05 %-3,32 $2.104,77 $2.196,78 12,46 milyar $

18 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
DeXe (DEXE) 13,88 $ +%6,21
Hyperliquid (HYPE) 45,18 $ +%5,93
Venice Token (VVV) 14,53 $ +%5,07
Kite (KITE) 0,2202 $ +%4,40
Zcash (ZEC) 530,33 $ +%3,37

18 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
BUILDon (B) 0,3368 $ -%14,55
Bitcoin Cash (BCH) 368,03 $ -%11,47
Pi (PI) 0,1474 $ -%7,52
Injective (INJ) 4,59 $ -%7,08
Terra Classic (LUNC) 0,00007657 $ -%6,34
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.653,18 TL

Gram altın satış: 6.654,06 TL

Altın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacak
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,48 TL

Gram gümüş satış: 110,59 TL

Mayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktı
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5631 TL

Dolar satış: 45,5899 TL

Euro alış: 52,9549 TL

Euro satış: 52,9931 TL

Sterlin alış: 60,6704 TL

Sterlin satış: 60,7040 TL

İran ültimatomu dövizi çalkaladı: Dolar fırladı, euro çöktü, asıl hesap çarşambaya kaldı
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Künye Reklam İletişim
